Innlent

Úlfar vill verða lög­reglu­stjóri á ný

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Úlfar Lúðvíksson var lögreglustjóri á Suðurnesjum um árabil.
Úlfar Lúðvíksson var lögreglustjóri á Suðurnesjum um árabil.

Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum er meðal þeirra sem sóttu um starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra sem og María Káradóttir settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til Vísis en lista yfir umsækjendur má sjá neðar í fréttinni.

Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl. Auglýst var eftir nýjum einstakling í stöðuna í byrjun júní og kom fram í tilkynningu Stjórnarráðsins að leitað væri að öflugum, framsýnum og umbótadrifnum leiðtoga sem hafi sterka hæfni til að leiða fjölbreyttan hóp starfsfólks í gegnum þróun og umbætur, skapa traust og samstöðu og stuðla að faglegri og skilvirkri löggæslu.

Áður hefur dómsmálaráðherra kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu, áform um að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur til fimm og mynda þannig stærri og öflugari embætti um land allt. Í þeim áformum felist að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega.

Listi yfir umsækjendur:

  • Serhii Duiko, sjúkraliði á Grund
  • Úlfar Lúðvíksson, fyrrv. lögreglustjóri á Suðurnesjum
  • Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum
  • Birgir Jónasson, lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
  • Vera Dögg Guðmundsdóttir, nefndarmaður KNÚ
  • María Káradóttir, settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu
Lögreglan Vistaskipti Reykjavík Seltjarnarnes Mosfellsbær Kópavogur Garðabær Hafnarfjörður

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