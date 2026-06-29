Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. júní 2026 09:39 Úlfar Lúðvíksson var lögreglustjóri á Suðurnesjum um árabil. Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum er meðal þeirra sem sóttu um starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra sem og María Káradóttir settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til Vísis en lista yfir umsækjendur má sjá neðar í fréttinni. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl. Auglýst var eftir nýjum einstakling í stöðuna í byrjun júní og kom fram í tilkynningu Stjórnarráðsins að leitað væri að öflugum, framsýnum og umbótadrifnum leiðtoga sem hafi sterka hæfni til að leiða fjölbreyttan hóp starfsfólks í gegnum þróun og umbætur, skapa traust og samstöðu og stuðla að faglegri og skilvirkri löggæslu. Áður hefur dómsmálaráðherra kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu, áform um að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur til fimm og mynda þannig stærri og öflugari embætti um land allt. Í þeim áformum felist að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega. Listi yfir umsækjendur: Serhii Duiko, sjúkraliði á Grund Úlfar Lúðvíksson, fyrrv. lögreglustjóri á Suðurnesjum Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum Birgir Jónasson, lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra Vera Dögg Guðmundsdóttir, nefndarmaður KNÚ María Káradóttir, settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu Lögreglan Vistaskipti Reykjavík Seltjarnarnes Mosfellsbær Kópavogur Garðabær Hafnarfjörður Mest lesið Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent „Það koma bara færri“ Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Fleiri fréttir Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Sjá meira