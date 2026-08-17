Rakel Heiðmarsdóttir er nýr deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Deildin var miðpunktur harðra deilna innan veggja skólans í vetur sem enduðu með því að þáverandi rektor lét af störfum.
Auk þess að stýra viðskiptadeildinni tekur Rakel sæti í framkvæmdastjórn háskólans, að því er kemur fram í tilkynningu frá skólanum.
Forveri Rakelar í stóli forseta viðskiptadeildarinnar var Guðrún Johnsen. Hún var ein þriggja stjórnenda á Bifröst sem Félag akademískra starfsmanna lýstu vantrausti á eftir að þau drógu í efa að þrír starfsmenn deildarinnar væru réttilega skráðir meðhöfundar fræðigreina í vetur.
Siðanefnd háskólans hreinsaði starfsmennina þrjá af öllum ásökunum. Einum þeirra hafði þá þegar verið sagt upp störfum. Hann var síðar endurráðinn.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík sagði af sér sem rektor Háskólans á Bifröst í febrúar. Olían Kjerúlf Þorvarðardóttir tók við stöðunni af Margréti.
Rakel hefur verið fastráðin lektor við viðskiptadeildina á Bifröst frá árinu 2024 en hún hefur einnig kennt við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Háskólanum í Texas í Bandaríkjunum. Hún er með doktorspróf í ráðgjafarsálfræði frá síðastnefnda háskólanum.
Þá stýrði Rakel mannauðsmálum og sat í framkvæmdastjórnum hjá Norðuráli, Bláa lóninu og Garra.