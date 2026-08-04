Hinsegin dagar standa nú yfir og er fjöldi viðburða á dagskrá næstu daga, svo sem glansverkstæði, hýr húslestur, trans kirkja og hinsegin hraðstefnumót. Listrænn stjórnandi opnunarhátíðarinnar segir bakslag í samfélaginu augljóst en að hinsegin fólk sé óhrætt við að ögra. Í ár sé sérstaklega kappkostað að gera ungu hinsegin fólki hátt undir höfði og er lag hátíðarinnar samið og flutt af hinum átján ára gamla Guðjóni Þorgils Kristjánssyni.
Undirbúningurinn hefur gengið ótrúlega vel í ár að sögn Ingu Auðbjargar Straumland, listræns stjórnanda opnunarhátíðar Hinsegin daga, en hópur sjálfboðaliða hefur tekið höndum saman og skipulagt hátt í hundrað viðburði.
„Það er hinsegin fólk sem að setur þetta sjónarspil og þennan kraft og dýpt í þessa hátíð sem að innifelur náttúrulega ýmsa viðburði,“ segir hún í samtali við blaðamann Vísis en hápunktur vikunnar er svo Gleðigangan sem fer fram á laugardaginn, þann 8. ágúst.
Opnunarhóf verður haldið í Sjálfstæðissalnum, gamla NASA, á Parliament Hotel á Austurvelli í kvöld, þriðjudaginn 4. ágúst, en þar verður svokallað sirkúsþema.
„Sirkusinn hefur hérna einhvern veginn frá örófi alda samanstaðið af fólki sem er hæðst að og gert grín að af því að það er öðruvísi en í staðinn fyrir að fara í felur hafa þeir nýtt sér sérstöðu sína og búið til sjónarspil og töfra úr því,“ segir Inga en því þótti þemað viðeigandi fyrir viðburðinn.
„Okkur finnst sirkusinn og hinsegin samfélagið, sem er náttúrulega nátengt, eiga margt sameiginlegt. Við ætlum að vera með loftfimleika- og sirkusatriði og geggjaða stemningu yfir þessu öllu saman.“
Það sé svo einstakt við sirkusinn að þar geri fólk hluti sem séu hættulegir og áhorfendur standi á öndinni opinmynntir yfir því að fólk skuli þora að vera þau sjálf.
En Inga segist hafa tekið, líkt og margir, eftir ákveðnu bakslagi í samfélaginu. Nýskeður atburður í Berlín sé dæmi um það.
„Þar var hinsegin fólk að koma saman í mestu makindum og var ekki fyrir neinum og það var ráðist að því. En við hættum ekki við að koma saman þrátt fyrir það,“ segir Inga og ítrekar „við látum ekki fæla okkur aftur inn í skápinn.“
Þá tekur hún undir með skipuleggjendum Druslugöngunnar sem sögðu frá því fyrr í sumar að hún fyndi sérstaklega fyrir mótbyr frá ungu fólki á Íslandi í dag. Hún segir orðið alltof algengt að fólk leyfi sér að hella sér yfir hinsegin fólk einfaldlega fyrir að vera til.
„Það er allt í einu orðið normalíserað að fara við hverja einustu mynd á samfélagsmiðlum af einhverjum bæjarfélögum að mála götur í regnbogafánalitum, að þá er alltaf komið bara fullt af ælukörlum og einhverjum hreyfimyndum af fólki að skeina sér í fánann.“
Fyrir áratug, eða jafnvel fimm árum, hafi raunin verið allt önnur. Skipuleggjendur Hinsegin daga í ár hafa kappkostað að gera ungu kynslóðinni hátt undir höfði en hinn átján ára gamli Guðjón Þorgils Kristjánsson flytur lag Hinsegin daga í ár.
Lagið „Fram á við“ er komið á allar helstu streymisveitur og er áminning til þeirra sem hafa ratað af réttri braut um að aldrei sé of seint að snúa við og láta hjartað ráða för. Hann samdi það ásamt Axel Inga Árnasyni og Ingu Auðbjörgu K. Straumland.
„Hann er bara átján ára og gaman að fá innsýn inn í hans hugarheim og náttúrulega bara óviðjafnanlegt að fá að njóta hans sviðshjarma og Látúnsbarka,“ segir Inga en annar fimmtán ára gamall söngvari mun flytja lag á dögunum.
„Hann var að æfa sig í gær með hljómsveitinni og ég fór að skæla. Þannig að hérna, fólk verður bara að búa sig undir það,“ segir Inga en til að skapa mótvægi við ungu tónlistarmennina verður Kristín Ómarsdóttir ljóðskáld með ræðurnar en „hún var einu sinni ung“.
Slagorðið í ár er „Sameinumst undir regnboganum“ en Inga segist sjá fram á að þátttakan verði með besta móti. Á dagskránni séu nýir viðburðir í bland við aðra sem fólk gæti verið farið að kannast við svo sem húslesturinn.
„Þetta er svo skapandi samfélag,“ segir hún en viðburðir líkt og fyrsta messa Trans kirkjunnar á sunnudaginn, þann 9. ágúst, hefur vakið mikla athygli.
„Já já, við erum óhrædd við að ögra. Ég meina Hinsegin dagar eru mótmæli og svo er fjölskylduhátíð í dagskránni, en fyrst og fremst erum við þarna mætt til þess að vera með andóf gegn ríkjandi normum.“