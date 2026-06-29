„Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“

Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir vegna veru skips aðgerðarsinnans Paul Watsons í efnahagslögsögu Íslands. Hann segir undirbúning hafa staðið yfir síðan í maí, aðgerðir snúist fyrst og fremst um að tryggja öryggi allra sjófarenda, einnig þeirra sem um borð eru í Bandero, skipi Watson.
Þetta er meðal þess sem fram kom í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Líkt og fram hefur komið lét varðskipið Þór úr höfn í gær og sigldi á slóðir Bandero. Menn frá sérsveit ríkislögreglustjóra eru um borð í varðskipinu og fylgir Þór skipinu nú eftir. Paul Watson hefur heitið því að stöðva hvalveiðar Íslendinga en sá ber ábyrgð á því að sökkva tveimur skipum Hvals árið 1986.
„Þetta er mál sem er búið að eiga sér töluverðan aðdraganda. Í maí fóru að berast þessar hótanir Paul Watson í garð þessara hvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega. Gæslan hafði samband og er búin að vera í sambandi við Embætti ríkislögreglustjóra og sömuleiðis hefur dómsmálaráðuneytið verið upplýst. Auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem við túlkum að séu alvarlegar þá er brugðist við af fullum þunga. Strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega yrði gert.“
Þið hafið frá því í maí teiknað upp allskonar sviðsmyndir?
„Já. Og auðvitað er það þannig að það er eitt af meginhlutverkum Landhelgisgæslunnar að tryggja öryggi á hafssvæðinu. Og telji Landhelgisgæslan að öryggi sjófarenda sé ógnað með einhverjum hætit þá bregðumst við við, það er okkar skylda og það er það sem við munum gera.“
Þegar þú segir aðgerðir, hvað væri það versta sem gæti gerst í þessari stöðu? Undir hvað eruð þið að búa ykkur undir í verstu sviðsmyndinni?
„Það sem er alvarlegast er ef að lífi og heilsu fólks á hafinu er ógnað, þess vegna er meginmarkmið gæslunnar þegar kemur að þessu öryggi. Þá er ég ekki bara að tala um öryggi áhafna hvalveiðiskipanna, heldur sömuleiðis öryggi þeirra sem eru um borð í Bandero, þar eru um borð 27 manns og að auki öryggi áhafnar gæslunnar. Það er meginstefið, það skiptir öllu máli að tryggja það, því við viljum ekki að því sé ógnað á neinn hátt.“
Ásgeir segir Landhelgisgæsluna hafa fylgst með skipinu frá því það kom inn í íslenska efnahagslögsögu. Eftirlitsflugvél gæslunnar TF-SIF hafi í tvígang flogið yfir skipið. Óskað hafi verið eftir því að skipið myndi kveikja á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði en fyrstu svör hafi verið þau að sá búnaður væri bilaður.
„Við óskuðum þá eftir því að skipið myndi senda okkur staðsetninguna með tölvupósti. Efitr að TF-SIF var farið yfir í annað sinn þá fóru þessar upplýsingar að berast. Það er kannski mikilvægast varðandi staðsetninguna er að þar einmitt viljum við tryggja öryggi þessarar áhafnar. Þarna eru 27 um borð, bara þannig að gæslan viti hverju sinni hvar þetta skip er statt, það eru náttúrulega bara alþjóðareglur sem kveða á um það að þetta skip eigi að vera með kveikt á þessum búnaði einmitt til þess að það sé hægt að bregðast við ef að eitthvað kemur upp á, þannig gæslan viti nákvæmlega hvar það er ef það þarf að senda út bjargir.“
Ásgeir segir kostnað af aðgerðunum óverulegan þegar horft sé á heildarmyndina. Um sé að ræða hluta af venjubundnum störfum gæslunnar. Hann segir nítján allajafna um borð í Þór, nú séu til viðbótar áðurnefndir sérsveitarmenn.
„Þór kom að Bandero, eða í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og auðvitað veit Landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla en auðvitað er það þannig að ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir. Það skiptir máli að við tryggjum öryggi þessa fólks.“
Við getum ekkert farið út í sviðsmyndirnar?
„Nei og það auðvitað bara fer eftir því hvað gerist. Það er bara okkar hlutverk að sinna þessari löggæslu og tryggja öryggi.“
Mögulegar aðgerðir Watson við Íslandsstrendur hafa vakið töluverða athygli erlendis. Þannig ræðir bandaríska sjónvarpsstöðin CNN við aðgerðarsinnann.
„Markmið okkar er að binda enda á starfsemi þeirra,“ segir Watson meðal annars við sjónvarpsstöðina. Hann þrætir fyrir það að aðgerðir sínar setji fólk iðulega í hættu.
„Skipið okkar er hraðskreiðara en skipin þeirra, auðveldara í stjórn, ég hef fimmtíu ára reynslu af því að trufla hvalveiðar.“
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