Innlent

Stefán Einar og Diljá Mist mæta Helgu Völu og Baldri

Árni Sæberg skrifar
Pallborðsumræðurnar fara fram í Háskólanum í Reykjavík.
Pallborðsumræðurnar fara fram í Háskólanum í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

Lögrétta, félag laganema við Háskólann í Reykjavík, hefur boðað til pallborðsumræðna um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. 

Pallborðsumræður hefjast klukkan 12 og í þær mæta þau Stefán Einar Stefánsson blaðamaður, Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Baldur Pétursson, fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri Endurreisnar og þróunarbanka Evrópu og Helga Vala Helgadóttir lögmaður.  Tvö fyrrnefndu er yfirlýstir nei-sinnar og síðarnefndu eru á öndverðum meiði.

Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður á Sýn, stýrir umræðunum, sem sjá má í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Háskólar

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