Stefán Einar og Diljá Mist mæta Helgu Völu og Baldri

Lögrétta, félag laganema við Háskólann í Reykjavík, hefur boðað til pallborðsumræðna um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Pallborðsumræður hefjast klukkan 12 og í þær mæta þau Stefán Einar Stefánsson blaðamaður, Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Baldur Pétursson, fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri Endurreisnar og þróunarbanka Evrópu og Helga Vala Helgadóttir lögmaður. Tvö fyrrnefndu er yfirlýstir nei-sinnar og síðarnefndu eru á öndverðum meiði.
Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður á Sýn, stýrir umræðunum, sem sjá má í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan: