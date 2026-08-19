Stýrivextir hækka og borgarísjaki í Djúpinu

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti um 0,25 prósentustig og eru nú 8 prósent.
Í hádegisfréttum verður rætt við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra um þessa ákvörðun og einnig heyrum við í aðilum vinnumarkaðarins sem höfðu margir kallað eftir því að vextirnir yrðu ekki hækkaðir.
Þá segjum við frá jökulhlaupi sem virðist hafið í Múlahvísl en varað er við mikilli gasmengun á svæðinu.
Einnig fræðumst við um stærðarinnar borgarísjaka sem lónar nú í Ísafjarðardjúpi og er sjáanlegur frá Bolungarvík.
Í sportinu verður svo fjallað um körfuboltaveturinn þar sem íslensku landsliðin hafa í nægu að snúast.