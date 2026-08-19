Innlent

Stýrivextir hækka og borgarísjaki í Djúpinu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegisfréttir verða á sínum stað á slaginu 12.
Hádegisfréttir verða á sínum stað á slaginu 12.

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti um 0,25 prósentustig og eru nú 8 prósent.

Í hádegisfréttum verður rætt við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra um þessa ákvörðun og einnig heyrum við í aðilum vinnumarkaðarins sem höfðu margir kallað eftir því að vextirnir yrðu ekki hækkaðir. 

Þá segjum við frá jökulhlaupi sem virðist hafið í Múlahvísl en varað er við mikilli gasmengun á svæðinu. 

Einnig fræðumst við um stærðarinnar borgarísjaka sem lónar nú í Ísafjarðardjúpi og er sjáanlegur frá Bolungarvík.

Í sportinu verður svo fjallað um körfuboltaveturinn þar sem íslensku landsliðin hafa í nægu að snúast.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 19. ágúst 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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