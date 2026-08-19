Maríjon Ósk Nóadóttir er nýr starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Fyllir hún þar með í skarð Unnar Brár Konráðsdóttur sem hefur tekið við störfum sem sveitarstjóri Borgarbyggðar.
Maríjon starfaði síðast sem framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2022. Hún starfaði í þeirri stöðu allt síðasta borgarstjórnarkjörtímabil en hefur nú látið af störfum. Marijón er ekki kunnugt um hver muni taka við þeirri stöðu.
Marijón hefur starfað fyrir þingflokkinn síðan í byrjun þessa mánaðar. Aðspurð segist hún ekki munu beita sér fyrir ákveðnum málum heldur muni starf hennar fyrst og fremst felast í aðstoð við þingmenn.
Marijón segist í samtali við fréttastofu lítast vel á nýtt starf og vera spennt fyrir því að starfa á líflegum og skemmtilegum vinnustað.
Marijón er ein sex aðstoðarmanna þingflokksins en flokkarnir fá að ráða sér aðstoðarmenn á þingi í samræmi við þingstyrk.
Maríjon er með meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur starfað sem lögfræðingur hjá Fjarskiptastofu og sem fulltrúi hjá Nordik lögfræðiþjónustu. Þá sinnti hún áður fjölmiðla- og lögfræðiráðgjöf hjá almannatengslafyrirtækinu Kvis.