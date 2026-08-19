Innlent

Maríjon að­stoðar þing­menn Sjálf­stæðis­flokksins

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Marijón Ósk Nóadóttir er einn sex aðstoðarmanna þingflokks Sjálfstæðisflokksins.
Marijón Ósk Nóadóttir er einn sex aðstoðarmanna þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Innsent

Maríjon Ósk Nóadóttir er nýr starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Fyllir hún þar með í skarð Unnar Brár Konráðsdóttur sem hefur tekið við störfum sem sveitarstjóri Borgarbyggðar.

Maríjon starfaði síðast sem framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2022. Hún starfaði í þeirri stöðu allt síðasta borgarstjórnarkjörtímabil en hefur nú látið af störfum. Marijón er ekki kunnugt um hver muni taka við þeirri stöðu.

Marijón hefur starfað fyrir þingflokkinn síðan í byrjun þessa mánaðar. Aðspurð segist hún ekki munu beita sér fyrir ákveðnum málum heldur muni starf hennar fyrst og fremst felast í aðstoð við þingmenn.

Marijón segist í samtali við fréttastofu lítast vel á nýtt starf og vera spennt fyrir því að starfa á líflegum og skemmtilegum vinnustað.

Marijón er ein sex aðstoðarmanna þingflokksins en flokkarnir fá að ráða sér aðstoðarmenn á þingi í samræmi við þingstyrk.

Maríjon er með meistaragráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur starfað sem lögfræðingur hjá Fjarskiptastofu og sem fulltrúi hjá Nordik lögfræðiþjónustu. Þá sinnti hún áður fjölmiðla- og lögfræðiráðgjöf hjá almannatengslafyrirtækinu Kvis.

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