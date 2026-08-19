Veðurstofan segir lítið jökulhlaup hafið í Múlakvísl með mikilli gasmengun. Vatnshæð í ánni hafi ekki hækkað enn sem komið er en það gæti mögulega gert á næstu dögum.
Rafleiðni í ánni hefur hækkað jafnt og þétta undanfarna sólarhringa og er nú sögð óvenjuhá fyrir árstíma í tilkynningu Veðurstofunnar. Það bendi til þess að lítið hlaup sé nú í gangi. Hlaup af þessari stærðargráðu eru sögð vel þekkt í Múlakvísl.
Mikil gasmengun fylgir hlaupinu að þessu sinni. Brennisteinsvetni mældist yfir heilsuverndarmörkum á gasmæli við Lágujvola, um tvo kílómetra frá jaðri Kötlujökuls.
„Því er varhugavert að staldra við nálægt ánni eða vera nálægt upptökum hennar við jökuljaðarinn. Hægviðri undanfarna daga eykur einnig hættuna á að gas safnist fyrir í lægðum. Ef fólk finnur fyrir einkennum, svo sem sviða í nefi eða augum, á að yfirgefa svæðið strax,“ segir í tilkynningunni.