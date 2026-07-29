Minkum sleppt út í Mosfellsdal

Minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í nótt. Frá þessu greinir Helga Skowronski í Facebook-hópnum Íbúar í Mosfellsdal. Hvorki Helga, Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbús né lögregla vildu ræða við Vísi þegar eftir því var leitað.
Heimildir fréttastofu herma að vísbendingar séu uppi um að um sé að ræða sömu aðila og stóðu að innbrotum í Reykjabú í Mosfellsdal og í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi. Þá sé unnið að því að klófesta þá minka sem sluppu út.
Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu, sem barst um klukkan níu, segir að um sé að ræða nokkur hundruð minka. Tilkynning um málið hafi borist lögreglu um klukkan sjö. Ekki sé ljóst hvað átti sér stað en unnið sé að rannsókn málsins. Viðeigandi yfirvöld og eftirlitsstofnanir hafi verið upplýstar um málið og brugðist við.
Samkvæmt athugasemdum við færsluna hefur sést til minks í morgunsárið.
„Við höfum ekki orðið vör við mink en ég verð heima með hundinn í dag,“ segir Tómas Atli Ponzi, bóndi að Brennholti í Mosfellsdal. „Þetta er alveg skelfilegt fyrir lífríkið, fyrir fuglalífið og allt fólkið hér og náttúruna.
Tómas heldur meðal annars hænur og segist hafa misst allt að 20 hænur þegar minkar hafa sloppið frá búinu. Mikið hafi verið kvartað undan minkabúinu en ekkert að gert.
„Það eru þrír minkaveiðimenn reglulega hér í dalnum að fylgjast með og athuga hvort það eru minkar á svæðinu. Það segir sína sögu,“ segir Tómas.
Bjarni Bjarnason á Hraðastöðum, þar sem rekinn er húsdýragarður, segist hafa verið að frétta af málinu nú fyrir stundu. Hann segir dýrin á bænum í öruggum búrum. Þá sé von til þess að öryggisgirðing í kringum minkabúið haldi dýrunum frá því að sleppa út, nema skemmdarverk hafi verið unnin á henni.
Fréttin hefur verið uppfærð.
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