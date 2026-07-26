„Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 26. júlí 2026 15:34 Una Margrét Jónsdótir rithöfundur. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðinu á svindlurum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja þeim falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Danielle Kushner og hrósaði skáldsögu Unu í hástert. „Hún byrjaði með miklu hrósi um bókina mína, Silfuröld revíunnar, og ég var nú alveg grandalaus fyrst og fannst ánægjulegt að fá þetta hrós, eins og öllum rithöfundum finnst. Þegar leið á bréfið fór hún að tala um að hún starfaði við að kynna bækur á alþjóðavettvangi og að bók mín þyrfti einfaldlega að ná til fræðimanna og áhugamanna um leiklist erlendis. Þá fór ég að verða dálítið tortryggin.“ Una átti í töluvpóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðinn gervigreindarbragur var á orðsendingunum. „Ég er svo óvön að lesa gervigreindartexta að ég varaði mig ekki strax á þessu. Sem betur fer er ég alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga sem koma frá útlöndum. Ég skrifaði kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir en spurði hvort slíkt hlyti ekki að kosta eitthvað og jú jú, það kom í næsta bréfi að það væri hægt að kaupa kynningarpakka fyrir annaðhvort 400 eða 700 evrur.“ Þá hafi runnið á hana tvær grímur. Það komi henni mest á óvart hve sannfærandi svindlið hafi verið og skrifað á ágætu máli. „Mér fannst dálítið undarlegt að kona með erlendu nafni gæti lesið bók mína á íslensku og skrifað svona góða íslensku. Ég sé að vísu núna þegar ég skoða bréfið betur að það eru ýmsir hnökrar sem ég tók ekki eftir strax.“ Una hafi ítrekað spurt konuna hvort hún væri íslensk sem hún vék sér alltaf undan. Vinir hennar hafi þá bent henni á að textinn hefði einkenni gervigreindar. „Þegar ég var næstum orðin sannfærð um að þetta væri svindl þá kemur fjórða bréfið frá þessari konu þar sem hún fer að ýta á mig og segir að ég þurfi helst að taka ákvörðun fyrir mánudaginn og þessi póstur var á föstudegi. Maður hefur heyrt þetta sé einmitt einkenni svindlara að fá þá sem þeir eru að svindla á að ákveða sig fljótt.“ Þá fékk hún tölvupóst frá Rithöfundasambandinu um að svindlari hefði reynt að svindla á fleiri rithöfundum. „Ég fékk þá hlekk á fésbókarsíðu félaga í Rithöfundarsambandinu og þá sá ég að rithöfundar voru að ræða um þetta og höfðu fengið sams konar bréf undir ýmsum nöfnum, sumir undir sama nafni og ég og aðrir undir öðrum nöfnum. Mér sýndist þetta vera svona um það bil 20 höfundar eða fleiri.“ Hún segist ekki átta sig á því hví svindlarar herji á íslenska höfunda en tekur fram að svona svik eigi sér líka stað erlendis. „Þetta er svolítið ergilegt en sem betur fer eyddi maður ekki miklum tíma í þetta og maður er reynslunni ríkari. Einhver grínaðist nú með að þetta væri besta gagnrýni sem hann hefur nokkurn tímann fengið.“ Bókaútgáfa Bókmenntir Gervigreind Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Innlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Lýsa eftir þekktum öfgamanni Erlent Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Innlent Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Erlent Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Innlent Fleiri fréttir „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Sjá meira