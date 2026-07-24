Lífið

Chris Brown játaði of­beldis­fulla hegðun

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Brown mætir í Southwark Crown dómshúsið í London í morgun.
Brown mætir í Southwark Crown dómshúsið í London í morgun. AP/Stefan Rousseau

Bandaríski söngvarinn Chris Brown hefur játað sök fyrir ofbeldisfulla háttsemi á næturklúbbi í Lundúnum árið 2023.

Brown, sem er 37 ára, átti að mæta fyrir dóm í október vegna alvarlegrar ákæru sem hann neitaði sök í. Hann var meðal annars ákærður fyrir tilraun til að valda alvarlegum líkamsmeiðingum, líkamsárás sem olli meiðslum og fyrir að hafa haft hættulegt vopn undir höndum. Vopnið umrædda var tekílaflaska.

Brown kom fyrir dóm í London í dag og játaði ofbeldisfulla háttsemi en aðrir ákæruliðir voru felldir niður. Brown var aðeins í dómsalnum í fimm mínútur og veifaði til aðdáenda sem voru mættir við dómshúsið klæddur ljósum jakkafötum og með derhúfu. Refsing Brown verður ákveðin fyrir dómi í október.

Meðákærði, hinn fertugi Omololu Akinlolu sem er rappari og kemur fram undir listamannsnafninu Hoody Baby, játaði einnig sök fyrir ofbeldisfulla háttsemi. Ofbeldið sem þeir játuðu fólst í því að hafa farið fram með eða hótað öðrum ofbeldi með þeim hætti að viðkomandi óttaðist um öryggi sitt.

Tónleikar á morgun

Árásin átti sér stað á einkaklúbbnum Tape Venue þann 19. febrúar 2023. Málið hefur sett svip sinn á tónleikaferðalag Brown sem hefur gegn fimm milljóna dala tryggingafé fengið að ferðast um heiminn svo framarlega sem hann láti vegabréf sitt af hendi í hverju landi sem hann heimsækir.

Brown sat um tíma í gæsluvarðhaldi í London eftir málið og þakkaði fangelsinu fyrir á tónleikum í Manchester í fyrrasumar. Vistin hefði verið mjög góð. Þá þakkaði hann áhorfendum stuðninginn.

Telja má fullvíst að Brown hraði ferð sinni aftur til Bandaríkjanna en hann er með tónleika í Nashville annað kvöld.

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