Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 24. júlí 2026 12:59 Brown mætir í Southwark Crown dómshúsið í London í morgun. AP/Stefan Rousseau Bandaríski söngvarinn Chris Brown hefur játað sök fyrir ofbeldisfulla háttsemi á næturklúbbi í Lundúnum árið 2023. Brown, sem er 37 ára, átti að mæta fyrir dóm í október vegna alvarlegrar ákæru sem hann neitaði sök í. Hann var meðal annars ákærður fyrir tilraun til að valda alvarlegum líkamsmeiðingum, líkamsárás sem olli meiðslum og fyrir að hafa haft hættulegt vopn undir höndum. Vopnið umrædda var tekílaflaska. Brown kom fyrir dóm í London í dag og játaði ofbeldisfulla háttsemi en aðrir ákæruliðir voru felldir niður. Brown var aðeins í dómsalnum í fimm mínútur og veifaði til aðdáenda sem voru mættir við dómshúsið klæddur ljósum jakkafötum og með derhúfu. Refsing Brown verður ákveðin fyrir dómi í október. Meðákærði, hinn fertugi Omololu Akinlolu sem er rappari og kemur fram undir listamannsnafninu Hoody Baby, játaði einnig sök fyrir ofbeldisfulla háttsemi. Ofbeldið sem þeir játuðu fólst í því að hafa farið fram með eða hótað öðrum ofbeldi með þeim hætti að viðkomandi óttaðist um öryggi sitt. Tónleikar á morgun Árásin átti sér stað á einkaklúbbnum Tape Venue þann 19. febrúar 2023. Málið hefur sett svip sinn á tónleikaferðalag Brown sem hefur gegn fimm milljóna dala tryggingafé fengið að ferðast um heiminn svo framarlega sem hann láti vegabréf sitt af hendi í hverju landi sem hann heimsækir. Brown sat um tíma í gæsluvarðhaldi í London eftir málið og þakkaði fangelsinu fyrir á tónleikum í Manchester í fyrrasumar. Vistin hefði verið mjög góð. Þá þakkaði hann áhorfendum stuðninginn. Telja má fullvíst að Brown hraði ferð sinni aftur til Bandaríkjanna en hann er með tónleika í Nashville annað kvöld. Bandaríkin England Tónlist Hollywood Mest lesið Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Lífið Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Lífið Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Lífið Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden Lífið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Bíó og sjónvarp Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Tónlist Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Sjá meira