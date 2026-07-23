Innlent

Á sjúkra­hús eftir að hafa flogið af mótor­hjólinu

Eiður Þór Árnason skrifar
Slysið átti sér stað ekki fjarri Hamraborg. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Slysið átti sér stað ekki fjarri Hamraborg. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Anton Brink

Mótorhjólaslys átti sér stað í Kópavogi seint í kvöld og var ökumaður fluttur slasaður á bráðamóttöku með sjúkrabíl eftir að hafa flogið af hjólinu. Hann var með meðvitund en atvikið átti sér stað á veginum við Kópavogslæk í átt að Reykjavík.

Þetta segir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu. Tilkynning hafi borist um slysið rétt fyrir klukkan ellefu í kvöld. 

Stefán hafði ekki upplýsingar um það hvað nákvæmlega átti sér stað en segir að ekki hafi verið um að ræða árekstur við bifreið eða annað mótorhjól.

Samgönguslys Kópavogur

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