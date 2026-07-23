Fótbolti

Orri og fé­lagar tolleruðu heims­meistarann sinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mikel Oyarzabal sést hér tolleraður af leikmönnum Real Sociedad í gær.
Mikel Oyarzabal sést hér tolleraður af leikmönnum Real Sociedad í gær. @realsociedad

Íslenski landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson mun spila með nýkrýndum heimsmeistara á komandi tímabili því fyrirliði hans hjá Real Sociedad varð um helgina heimsmeistari með spænska landsliðinu.

Mikel Oyarzabal er fyrirliði Real Sociedad og hann varð einnig markahæsti leikmaður spænska landsliðsins á heimsmeistaramótinu með fimm mörk.

Oyarzabal var mættur til Madrid innan við sólarhring eftir úrslitaleikinn og tók þátt í mikilli sigurhátíð þar með öðrum í spænska landsliðinu. Í gær var hann síðan mættur heim til Sociedad í Baskahéraði þar sem leikmenn Real Sociedad hafa auðvitað hafið undirbúningstímabilið án hans.

Orri Steinn Óskarsson óskar Mikel Oyarzabal til hamingju með heimsmeistaratitilinn.@realsociedad



Orri og félagar tóku afar vel á móti heimsmeistaranum sínum þegar hann birtist á miðri æfingu og óskuðu honum ekki aðeins hver og einn til hamingju heldur var einnig ákveðið að tollera hann eins og sjá má hér fyrir neðan.

Orri hefur verið í beinni samkeppni um spilatíma við Oyarzabal í stöðu fremsta manns hjá Real Sociedad og spilaði líka minna á síðustu leiktíð.

Þeir voru markahæstu menn liðsins í spænsku deildinni, Oyarzabal skoraði 15 mörk í 34 leikjum og mark á 181 mínútu fresti en Orri Steinn var með 9 mörk í 20 leikjum og mark á 93 mínútna fresti.

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