Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júlí 2026 09:43 Mikel Oyarzabal sést hér tolleraður af leikmönnum Real Sociedad í gær. @realsociedad Íslenski landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson mun spila með nýkrýndum heimsmeistara á komandi tímabili því fyrirliði hans hjá Real Sociedad varð um helgina heimsmeistari með spænska landsliðinu. Mikel Oyarzabal er fyrirliði Real Sociedad og hann varð einnig markahæsti leikmaður spænska landsliðsins á heimsmeistaramótinu með fimm mörk.Oyarzabal var mættur til Madrid innan við sólarhring eftir úrslitaleikinn og tók þátt í mikilli sigurhátíð þar með öðrum í spænska landsliðinu. Í gær var hann síðan mættur heim til Sociedad í Baskahéraði þar sem leikmenn Real Sociedad hafa auðvitað hafið undirbúningstímabilið án hans. Orri Steinn Óskarsson óskar Mikel Oyarzabal til hamingju með heimsmeistaratitilinn.@realsociedad Orri og félagar tóku afar vel á móti heimsmeistaranum sínum þegar hann birtist á miðri æfingu og óskuðu honum ekki aðeins hver og einn til hamingju heldur var einnig ákveðið að tollera hann eins og sjá má hér fyrir neðan.Orri hefur verið í beinni samkeppni um spilatíma við Oyarzabal í stöðu fremsta manns hjá Real Sociedad og spilaði líka minna á síðustu leiktíð.Þeir voru markahæstu menn liðsins í spænsku deildinni, Oyarzabal skoraði 15 mörk í 34 leikjum og mark á 181 mínútu fresti en Orri Steinn var með 9 mörk í 20 leikjum og mark á 93 mínútna fresti. View this post on Instagram A post shared by Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad) Spænski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Fótbolti Féll í yfirlið í miðjum leik Sport Kærustuparið gerði það sem engum hafði tekist í sögu heimsleikanna Sport Fleiri fréttir Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Víkingarnir halda toppsætinu Segir Paredes ekki eiga að fá bann þrátt fyrir að hafa ráðist á sig Casemiro orðinn leikmaður Inter Miami Mæra Messi fyrir muninn á færslum hans eftir sigur- og tapleiki „Okkur vantar klárlega kantmann“ Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Hansen sá hamingjusamasti í Víkinni „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Sjá meira