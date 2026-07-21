Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans Sigurgeir Þorkelsson skrifar 21. júlí 2026 13:41 Formaður nýrrar stjórnar er Regína Ásvaldsdóttir og varaformaður Birna Einarsdóttir. Samsett Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað stjórn Landspítala til næstu tveggja ára. Formaður nýrrar stjórnar er Regína Ásvaldsdóttir, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Varaformaður verður Birna Einarsdóttir, áður bankastjóri Íslandsbanka árin 2008 til 2023. Regína er reynslumikil innan opinberrar stjórsýslu. Hún hefur gegnt bæjarstjórastöðum í Mosfellsbæ og á Akranesi og var þar á undan forstöðumaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Regína skipaði sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í nýlegum borgarstjórnarkosningum. Aðrir stjórnarmenn eru Thor Aspelund, doktor í líftölfræði, Guðjón Hauksson, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri og Anna Sigríður Íslind, prófessor í tölvunarfræði og sérfræðingur í hönnun, þróun og notkun stafrænna heilbrigðistæknilausna og gervigreindar í heilbrigðisþjónustu, Varamenn í stjórn eru Óskar Reykdalsson, fyrrum forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor emerita, sem meðal annars sérhæfði sig rannsóknum í stefnumótum á sviði heilbrigðismála og innleiðingu hennar. Ráðherra skipar einnig tvo áheyrnarfulltrúa starfsmanna spítalans. Þeir eru Signý Sveinsdóttir hjúkrunarfræðingur og Theodór Skúli Sigurðsson svæfingalæknir. Stjórn ber ábyrgð á fjárhagsáætlunum og langtímastefnumótun Í tilkynningu ráðuneytisins segir að stjórn Landspítala skuli í samráði við forstjóra marka stofnuninni langtímastefnu í samræmi við stefnumörkun ráðherra og lögbundið hlutverk stofnunarinnar. Þá sé hlutverk hennar einnig að yfirfara árlega starfsáætlun og ársáætlun samkvæmt lögum um opinber fjármál, leggja sjálfstætt mat á áætlanirnar og markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram og gera ráðherra grein fyrir mati sínu. „Þetta er öflugur hópur fólks sem saman býr yfir víðtækri þekkingu, menntun og reynslu á breiðu sviði í samræmi við lagaákvæðið um stjórn Landspítala. Þar er kveðið á um að í stjórninni sitji einstaklingar með þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Hér fást einnig mikilvægar tengingar við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, öldrunarþjónustuna og við Sjúkrahúsið á Akureyri en mér finnst afar mikilvægt að efla tengsl og samstarf þess við Landspítala. Ég vænti mikils af nýrri stjórn og óska henni velfarnaðar“ er haft eftir heilbrigðisráðherra í fréttatilkynningunni. Landspítalinn Heilbrigðismál Mest lesið Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Fleiri fréttir Fyrrum bankastjóri og frambjóðandi Samfylkingar leiða stjórn Landspítalans Samskiptum á einkamál.is lauk með 108 milljóna tapi Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Sjá meira