Fótbolti

Segir búið að á­kveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alejandro Dominguez, forseti Knattspyrnusambands Suður-Ameríku, með Gianni Infantino, forseta FIFA. 
Alejandro Dominguez, forseti Knattspyrnusambands Suður-Ameríku, með Gianni Infantino, forseta FIFA.  Getty/Eva Marie Uzcategui

Alejandro Dominguez, forseti CONMEBOL, Knattspyrnusambands Suður-Ameríku, hefur komið íþróttaheiminum á óvart með því að tilkynna að heimsmeistaramótinu 2030 verði fjölgað í 64 lið, úr 48 liðum á mótinu 2026.

Þótt heimsmeistaramót karla í fótbolta hafi venjulega haft sextán þátttökulið var þeim fjölgað í 24 þjóðir árið 1982 og síðan í 32 þjóðir frá 1998. Mótið í ár sem lauk um helgina var það stærsta í sögunni með 48 liðum.

Hins vegar fullyrti Dominguez, forseti CONMEBOL, á samfélagsmiðlum að til að fagna aldarafmæli heimsmeistarakeppninnar muni 64 lið taka þátt í heimsmeistaramótinu 2030. Hann er meira en forseti Knattspyrnusambands Suður-Ameríku því hann er líka varaforseti FIFA og ætti því að vita um hvað málið snýst.

Mótið verður nú þegar nokkuð sérkennilegt, þar sem stakir leikir verða haldnir í Úrúgvæ, Argentínu og Paragvæ, en að lokum verður það haldið í sameiningu af Marokkó, Portúgal og Spáni.

64 liðum verður skipt niður í sextán riðla með fjórum þjóðum hver. Tvö efstu liðin myndu síðan vinna sér sæti í 32 liða úrslitum og það yrðu því ekki fleiri leikir á hvert lið en á HM í sumar.

Óhjákvæmilega, ef liðunum í keppninni verður fjölgað í 64, mun það hafa áhrif á undankeppnina.

Forseti FIFA, Gianni Infantino, hefur þegar stungið upp á þessari hugmynd og sagði að þeir myndu „kanna þetta eftir“ mótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

HM 2030 í fótbolta FIFA

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