Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 10:30 Alejandro Dominguez, forseti Knattspyrnusambands Suður-Ameríku, með Gianni Infantino, forseta FIFA. Getty/Eva Marie Uzcategui Alejandro Dominguez, forseti CONMEBOL, Knattspyrnusambands Suður-Ameríku, hefur komið íþróttaheiminum á óvart með því að tilkynna að heimsmeistaramótinu 2030 verði fjölgað í 64 lið, úr 48 liðum á mótinu 2026. Þótt heimsmeistaramót karla í fótbolta hafi venjulega haft sextán þátttökulið var þeim fjölgað í 24 þjóðir árið 1982 og síðan í 32 þjóðir frá 1998. Mótið í ár sem lauk um helgina var það stærsta í sögunni með 48 liðum. Hins vegar fullyrti Dominguez, forseti CONMEBOL, á samfélagsmiðlum að til að fagna aldarafmæli heimsmeistarakeppninnar muni 64 lið taka þátt í heimsmeistaramótinu 2030. Hann er meira en forseti Knattspyrnusambands Suður-Ameríku því hann er líka varaforseti FIFA og ætti því að vita um hvað málið snýst. View this post on Instagram A post shared by PolymarketFC (@polymarketfc) Mótið verður nú þegar nokkuð sérkennilegt, þar sem stakir leikir verða haldnir í Úrúgvæ, Argentínu og Paragvæ, en að lokum verður það haldið í sameiningu af Marokkó, Portúgal og Spáni. 64 liðum verður skipt niður í sextán riðla með fjórum þjóðum hver. Tvö efstu liðin myndu síðan vinna sér sæti í 32 liða úrslitum og það yrðu því ekki fleiri leikir á hvert lið en á HM í sumar. Óhjákvæmilega, ef liðunum í keppninni verður fjölgað í 64, mun það hafa áhrif á undankeppnina. Forseti FIFA, Gianni Infantino, hefur þegar stungið upp á þessari hugmynd og sagði að þeir myndu „kanna þetta eftir“ mótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. ¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f— Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026 HM 2030 í fótbolta FIFA Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Fótbolti Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Fótbolti Fleiri fréttir Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sjá meira