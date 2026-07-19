Leikarinn Jim Parsons opnaði sig nýverið um að álag sem fylgdi því að leika eitt af aðalhlutverkum gamanþáttanna The Big Bang Theory hafi valdið því að hann var vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns. Þættirnir fóru fyrst í loftið í september 2009 og sá síðasti var sýndur í maí 2019 en þeir voru alls tvö hundruð sjötíu og níu talsins.
Leikarinn, sem fer með aðalhlutverk í Broadway-sýningunni „Titaníque“ um þessar mundir, opnaði sig um raunir sínar og versnandi andlegt ástand á meðan hann vann að gamanþáttunum The Big Bang Theory í viðtali í hlaðvarpi breska blaðamannsins Jon Dean, „All Out“.
Þar sagði hann frá því að honum hafi fundist þess vera krafist af honum að vinna út í eitt ef hann ætlaði að halda hlutverkinu sem eðlisfræðingurinn Sheldon Cooper í þáttunum.
„Mér fannst ég þurfa að halda svo mörgum boltum á lofti og að velgengnin og allt það góða í lífinu sem var að gerast væri eingöngu vegna þessarar miklu vinnu, agans og hvaðeina,“ útskýrði Parsons fyrir Dean og bætti við að kannski hafi það verið satt að einhverju leyti.
Þættirnir skutu Parsons að einhverju leyti upp á stjörnuhimininn en hann sagðist aldrei aftur myndu taka að sér verkefni sem létu honum líða eins og honum leið á þessum rúma áratug sem þættirnir voru í framleiðslu, sama hversu háa greiðslu honum byðist.
„Ég tel ekki að þættirnir hafi valdið öðrum jafn miklu álagi en þeir fóru svo sannarlega illa í mig,“ segir hann en Parsons hefur áður sagt að hann muni ekki taka þátt í því ef þættirnir yrðu teknir upp á ný og fleiri þáttaröðum bætt við.