Innlent

Mótor­hjól og bíll skullu saman

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögregla hafði í nógu að snúast í nótt.
Lögregla hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm

Lögregla sinnti útkalli í austurhluta borgarinnar þar sem bíll og mótórhjól höfðu rekist saman. Annar ökumaðurinn hlaut minniháttar áverka en ekki er ljóst um hvorn ökumanninn er þar að ræða.

Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Það var nóg að gera hjá lögreglunni að vanda og einnig í austurborginni óku lögreglumenn fram á mann sem svaf ölvunarsvefni í bíl lögðum við veginn. Hann var vakinn og gekk hann sína leið.

Í miðborginni hafði lögregla afskipti af nokkrum aðilum vegna ölvunar og ósæmilegrar hegðunar. Málin voru að sögn lögreglu ýmist afgreidd á vettvangi eða þannig að viðkomandi var látinn dvelja í fangageymslu.

Lögregla hafði einnig afskipti af ökumönnum víða um borgina vegna gruns um akstur undir áhrifum og hraðaakstur.

Lögreglumál

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