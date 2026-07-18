Mótorhjól og bíll skullu saman Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. júlí 2026 07:45 Lögregla hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm Lögregla sinnti útkalli í austurhluta borgarinnar þar sem bíll og mótórhjól höfðu rekist saman. Annar ökumaðurinn hlaut minniháttar áverka en ekki er ljóst um hvorn ökumanninn er þar að ræða. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Það var nóg að gera hjá lögreglunni að vanda og einnig í austurborginni óku lögreglumenn fram á mann sem svaf ölvunarsvefni í bíl lögðum við veginn. Hann var vakinn og gekk hann sína leið. Í miðborginni hafði lögregla afskipti af nokkrum aðilum vegna ölvunar og ósæmilegrar hegðunar. Málin voru að sögn lögreglu ýmist afgreidd á vettvangi eða þannig að viðkomandi var látinn dvelja í fangageymslu. Lögregla hafði einnig afskipti af ökumönnum víða um borgina vegna gruns um akstur undir áhrifum og hraðaakstur. Lögreglumál Mest lesið „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Erlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Erlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Fleiri fréttir Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Kvöldfréttir Sýnar í beinni Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Sveitarfélögin óþreyjufull og krefjast svara frá ráðherrum Fiskibátur varð aflvana við Stykkishólm Vegabréfsgjaldið hækkaði um fimm þúsund milli ára „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Sjá meira