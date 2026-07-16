Fótbolti

Þvottabjörn Haalands upp­seldur og sá sem bjó hann til kominn á eftir­laun

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland með þvottabjörninn sinn undir hendinni við komuna til Noregs.
Erling Braut Haaland með þvottabjörninn sinn undir hendinni við komuna til Noregs. @@Erling

Hver hefði trúað því að uppstoppaður þvottabjörn væri einn af eftirsóttustu mununum eftir heimsmeistaramótið í fótbolta?

Norski ofurframherjinn Erling Braut Haaland kom út úr flugvélinni með uppstoppaðan þvottabjörn þegar hann lenti heima í Noregi eftir heimsmeistaramótið. Áhuginn á þvottabirninum rauk upp úr öllu valdi eftir að myndir birtust af Haaland með hann í fanginu.

Eftir fjörutíu ára rekstur tryggðu tvær myndir af Haaland að verslunin í Texas í Bandaríkjunum sló met. Eftirspurnin hefur rokið upp en eigandinn er með dapurleg skilaboð.

Fréttin á vef norska ríkissjónvarpsins.NRK

Fimmtíu þúsund fyrirspurnir, fimmtán þúsund nýir fylgjendur á Instagram, 2300 seldir bolir og meteftirspurn eftir uppstoppuðum dýrum.

Besti mánuður í sögu búðarinnar

„Í síðasta mánuði áttum við besta mánuð sem búðin hefur nokkurn tímann átt, í allri sögu búðarinnar,“ sagði Cody Newport, eigandi kúrekabúðarinnar Wild Bills í Dallas í Texas-fylki.

Þar er meðal annars hægt að kaupa stígvél, kúrekahatta og boli með áprenti.

Eftir að hafa lagt Fílabeinsströndina að velli þann 30. júní mætti Haaland þangað til að uppfæra fataskápinn sinn. Eftir búðarheimsóknina birti markahrókurinn mynd með kúrekahatt, stígvél og í bol með textanum: „Y´all can kiss my Dallas“.

„Hvað varðar bolina, þá höfum við selt um 2300 síðan hann keypti bolinn,“ sagði Newport við norska ríkisútvarpið.

Ekki bara bolirnir sem hafa selst

Áhuginn á bæði búðinni og vörunum sem hún selur hefur sprungið út í kjölfar Haaland-myndarinnar. Það eru ekki bara bolirnir sem hafa selst. Eftir að myndirnar af norska landsliðinu að lenda á norskri grundu birtust á skjám fólks sauð allt upp úr aftur.

„Ó nei, nú gerist það aftur – það sama og með bolina,“ sagði sölustjórinn Miguel Davila um það sem honum datt í hug þegar hann sá Haaland ganga út úr flugvélinni.

Því það sem hann hélt á undir hendinni vakti mikla athygli: uppstoppaður þvottabjörn sem heldur á tómri ginflösku.

Sá síðasti á leið til Noregs

„Við eigum bara einn þvottabjörn eftir, og þetta er hann. Hann verður sendur til Noregs í dag eða á morgun,“ sagði framkvæmdastjórinn þegar NRK kom í heimsókn.

Það lítur ekki út fyrir að það verði fljótlega aragrúi af uppstoppuðum þvottabjörnum á norskum heimilum.

„Maðurinn sem býr þá til er kominn á eftirlaun, svo við getum ekki fengið fleiri,“ útskýrir Davila.

„Þetta staðfestir einnig eigandi búðarinnar, sem segist vera að skoða lausnir.

„Það er rétt. Birgirinn okkar, sem við fáum þetta frá, það er að segja maðurinn sem sér um uppstoppunina, er kominn á eftirlaun. Við verðum að finna aðra leið til að nálgast þetta,“ sagði Newport.

Sjálfur íhugar hann að taka málin í eigin hendur. Bókstaflega. „Kannski verð ég að fara í nám í dýrauppstoppun,“ sagði Newport í gamni.

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