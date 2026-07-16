Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. júlí 2026 22:31 Erling Braut Haaland með þvottabjörninn sinn undir hendinni við komuna til Noregs. @@Erling Hver hefði trúað því að uppstoppaður þvottabjörn væri einn af eftirsóttustu mununum eftir heimsmeistaramótið í fótbolta? Norski ofurframherjinn Erling Braut Haaland kom út úr flugvélinni með uppstoppaðan þvottabjörn þegar hann lenti heima í Noregi eftir heimsmeistaramótið. Áhuginn á þvottabirninum rauk upp úr öllu valdi eftir að myndir birtust af Haaland með hann í fanginu. Eftir fjörutíu ára rekstur tryggðu tvær myndir af Haaland að verslunin í Texas í Bandaríkjunum sló met. Eftirspurnin hefur rokið upp en eigandinn er með dapurleg skilaboð. Fréttin á vef norska ríkissjónvarpsins.NRK Fimmtíu þúsund fyrirspurnir, fimmtán þúsund nýir fylgjendur á Instagram, 2300 seldir bolir og meteftirspurn eftir uppstoppuðum dýrum. Besti mánuður í sögu búðarinnar „Í síðasta mánuði áttum við besta mánuð sem búðin hefur nokkurn tímann átt, í allri sögu búðarinnar,“ sagði Cody Newport, eigandi kúrekabúðarinnar Wild Bills í Dallas í Texas-fylki. Þar er meðal annars hægt að kaupa stígvél, kúrekahatta og boli með áprenti. Eftir að hafa lagt Fílabeinsströndina að velli þann 30. júní mætti Haaland þangað til að uppfæra fataskápinn sinn. Eftir búðarheimsóknina birti markahrókurinn mynd með kúrekahatt, stígvél og í bol með textanum: „Y´all can kiss my Dallas“. „Hvað varðar bolina, þá höfum við selt um 2300 síðan hann keypti bolinn,“ sagði Newport við norska ríkisútvarpið. Ekki bara bolirnir sem hafa selst Áhuginn á bæði búðinni og vörunum sem hún selur hefur sprungið út í kjölfar Haaland-myndarinnar. Það eru ekki bara bolirnir sem hafa selst. Eftir að myndirnar af norska landsliðinu að lenda á norskri grundu birtust á skjám fólks sauð allt upp úr aftur. Wild Bill’s sold their last raccoon and it’s being shipped to … Norway Even fans in Norway fell in love with Texas lore pic.twitter.com/dQDPABJ2uJ— Just Mindy 🐊 (@just_mindy) July 15, 2026 „Ó nei, nú gerist það aftur – það sama og með bolina,“ sagði sölustjórinn Miguel Davila um það sem honum datt í hug þegar hann sá Haaland ganga út úr flugvélinni. Því það sem hann hélt á undir hendinni vakti mikla athygli: uppstoppaður þvottabjörn sem heldur á tómri ginflösku. Sá síðasti á leið til Noregs „Við eigum bara einn þvottabjörn eftir, og þetta er hann. Hann verður sendur til Noregs í dag eða á morgun,“ sagði framkvæmdastjórinn þegar NRK kom í heimsókn. Það lítur ekki út fyrir að það verði fljótlega aragrúi af uppstoppuðum þvottabjörnum á norskum heimilum. „Maðurinn sem býr þá til er kominn á eftirlaun, svo við getum ekki fengið fleiri,“ útskýrir Davila. „Þetta staðfestir einnig eigandi búðarinnar, sem segist vera að skoða lausnir. „Það er rétt. Birgirinn okkar, sem við fáum þetta frá, það er að segja maðurinn sem sér um uppstoppunina, er kominn á eftirlaun. Við verðum að finna aðra leið til að nálgast þetta,“ sagði Newport. Sjálfur íhugar hann að taka málin í eigin hendur. Bókstaflega. „Kannski verð ég að fara í nám í dýrauppstoppun,“ sagði Newport í gamni. It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026 HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Fótbolti Landsliðsfólk trúlofar sig: „Ekki flókið já“ Handbolti Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Fótbolti Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Fleiri fréttir Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjör: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Donald Trump mun mæta á úrslitaleik HM Áfall fyrir Sverri og íslenska landsliðið Breska ríkisstjórnin vill sjá refsingu frá FIFA Elsti leikmaður HM leggur hanskana á hilluna Saliba frá í nokkra mánuði Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Arnar tekur undir gagnrýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins“ Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? 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