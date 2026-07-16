Innlent

Ólafur ráðinn sveitar­stjóri Skaga­strandar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Ólafur Þór Ólafsson hefur verið valinn úr hópi sextán umsækjenda til að taka við starfi sveitarstjóra Skagastrandar. Gert er ráð fyrir að sveitarstjórn staðfesti ráðninguna þann 22. júlí næstkomandi og að Ólafur taki til starfa þann 1. ágúst 2026. 

Greint var frá ráðningunni á vef sveitarfélagsins en þar segir að Ólafur hafi mikla reynslu af sveitastjórnarstörfum. Hann hafi verið sveitastjóri bæði í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi og hafi verið forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar. 

Alexandra Jóhannesdóttir hefur gegnt stöðunni síðustu ár en hún var á dögunum ráðin sveitarstjóri Suðurnesjabæjar.

Ólafur sé stjórnmálafræðingur að mennt og sé með MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands.

„Ólafur hefur einnig víðtæka reynslu af fræðslumálum en hann hefur verið grunnskólakennari, íþrótta- og tómstundafulltrúi og forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum. Þá hefur hann gegnt ýmsum trúnaðar- og nefndastörfum síðastliðin tíu ár,“ segir á vef Skagastrandar. 

Vistaskipti Skagaströnd Sveitarstjórnarkosningar 2026

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