Innlent

Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóð­veginum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ómar Geirsson átti fremur erfiðan dag en hann hafði nýlega fjárfest í hjóli og var á leið til baka eftir ástandsskoðun þegar kviknaði í því.
Ómar Geirsson átti fremur erfiðan dag en hann hafði nýlega fjárfest í hjóli og var á leið til baka eftir ástandsskoðun þegar kviknaði í því. tia.is/Ómar Geirsson

Mótorhjólakappinn Ómar Geirsson varð var við bilun í fornhjólinu sínu á leið heim frá Akureyri en stuttu seinna fór að rjúka undan hjólinu að aftan. Mótorhjólið brann til kaldra kola fyrir augunum á honum en hann hafði keypt það skömmu áður og var nýkominn með það úr ástandsskoðun.

Hjólið var af gerðinni Honda Goldwing og fellur undir flokk fornhjóla en það var árgerð 1988. Þegar eldurinn kom upp var Ómar á leið til baka frá Akureyri en þangað lagði hann leið sínu til þess að fara með hjólið, sem hann var nýbúinn að kaupa sér, í ástandsskoðun.

Ómar steig af hjólinu skammt frá Dalvík.tia.is/Ómar Geirsson

Frá þessu greindi hann í færslu á Facebook en grein um atvikið var í kjölfarið birt á vef Tíunnar, sem er klúbbur áhugafólks um bifhjól af öllum gerðum. Í umfjölluninni á tia.is kemur fram að slökkvilið hafi verið kallað á staðinn frá Dalvík og að einnig hafi verið hringt eftir aðstoð í neyðarlínuna en engann sakaði.

„Erfiður dagur í dag, skrapp með 1500 Goldwing í skoðun á Akureyri og rúntaði eitthvað þar, en á heimleiðinni fór hjólið að verða eitthvað öðruvísi en maður á að venjast,“ svona eru upphafsorð færslunnar sem Ómar birti á Facebook.

Gargað að hann væri fífl og asni

Hjólið var handónýtt eftir eldinn.tia.is/Ómar Geirsson

Hann lýsir því svo hvernig hann hafi því gert hlé á ferð sinni á Hámundarstaðarhálsi og að í sömu mund afi kona hrópað til hans að það ætti ekki að stoppa ökutæki svona á þjóðveginum.

„Fékk að heyra það að ég væri fífl og asni að stoppa þarna og vera í símanum, geðstyrð kona að garga út um gluggann, en ég hringdi í kunningja þar sem ég var ekki með nein verkfæri meðferðis,“ skrifar hann en á meðan símtalinu stóð hóf að leggja reyk frá hjólinu.

„Myndir sýna rest. En það kom líka fólk og athugaði með mig og þakka ég því fyrir. Ást og friður.“

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