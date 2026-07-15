Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Freyja Þórisdóttir skrifar 15. júlí 2026 22:24 Ómar Geirsson átti fremur erfiðan dag en hann hafði nýlega fjárfest í hjóli og var á leið til baka eftir ástandsskoðun þegar kviknaði í því. tia.is/Ómar Geirsson Mótorhjólakappinn Ómar Geirsson varð var við bilun í fornhjólinu sínu á leið heim frá Akureyri en stuttu seinna fór að rjúka undan hjólinu að aftan. Mótorhjólið brann til kaldra kola fyrir augunum á honum en hann hafði keypt það skömmu áður og var nýkominn með það úr ástandsskoðun. Hjólið var af gerðinni Honda Goldwing og fellur undir flokk fornhjóla en það var árgerð 1988. Þegar eldurinn kom upp var Ómar á leið til baka frá Akureyri en þangað lagði hann leið sínu til þess að fara með hjólið, sem hann var nýbúinn að kaupa sér, í ástandsskoðun. Ómar steig af hjólinu skammt frá Dalvík.tia.is/Ómar Geirsson Frá þessu greindi hann í færslu á Facebook en grein um atvikið var í kjölfarið birt á vef Tíunnar, sem er klúbbur áhugafólks um bifhjól af öllum gerðum. Í umfjölluninni á tia.is kemur fram að slökkvilið hafi verið kallað á staðinn frá Dalvík og að einnig hafi verið hringt eftir aðstoð í neyðarlínuna en engann sakaði. „Erfiður dagur í dag, skrapp með 1500 Goldwing í skoðun á Akureyri og rúntaði eitthvað þar, en á heimleiðinni fór hjólið að verða eitthvað öðruvísi en maður á að venjast,“ svona eru upphafsorð færslunnar sem Ómar birti á Facebook. Gargað að hann væri fífl og asni Hjólið var handónýtt eftir eldinn.tia.is/Ómar Geirsson Hann lýsir því svo hvernig hann hafi því gert hlé á ferð sinni á Hámundarstaðarhálsi og að í sömu mund afi kona hrópað til hans að það ætti ekki að stoppa ökutæki svona á þjóðveginum. „Fékk að heyra það að ég væri fífl og asni að stoppa þarna og vera í símanum, geðstyrð kona að garga út um gluggann, en ég hringdi í kunningja þar sem ég var ekki með nein verkfæri meðferðis,“ skrifar hann en á meðan símtalinu stóð hóf að leggja reyk frá hjólinu. „Myndir sýna rest. En það kom líka fólk og athugaði með mig og þakka ég því fyrir. Ást og friður.“ Dalvíkurbyggð Akureyri Umferðaröryggi Umferð Slökkvilið Mest lesið Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent Leigubílstjóri stunginn af farþega Innlent Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Innlent Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Innlent Fleiri fréttir Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar „Þó staðan sé ekki góð, þá hefur hún fram að þessu verið ennþá verri“ Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Sjá meira