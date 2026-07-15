Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan

Síðustu daga hefur veðrið leikið við fólk á austurhluta landsins en á sama tíma hafa gular viðvaranir ríkt á vestanverðu landinu. Hiti fór víða yfir tuttugu og fimm gráður á Austfjörðum og Egilsstöðum um helgina og tjaldsvæði eru mörg hver að fyllast.
Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir, var í beinni frá Seyðisfirði í kvöldfréttum Sýnar í dag en hún sagði mjög milt og ljúft veður í firðinum.
„Það er reyndar skýjað í augnablikinu og er búið að vera í dag en allavega uppi á Egilsstöðum í morgun, fyrir þá sem voru með markmiðið að sólbrenna þá náðu þeir örugglega markmiði sínu þar fyrir hádegið,“ segir Heiður.
Hún segir þétt setið á tjaldsvæðum á Austurlandi en að það séu yfirleitt pláss laus á þeim svæðum þar sem gildi svokallað „fyrstur kemur, fyrstur fær“.
Aðspurð hvort væri fullvel í lagt og nóg komið af sól og hita sagðist Heiður vera farin að leita í skuggann af og til í von um að kæla sig aðeins niður.
Viðtalið í heild sinni er að finna í spilaranum hér fyrir neðan.