Lögreglunni barst í dag tilkynning um innbrot á varðsvæði stöðvar 1 en hún sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. Er málið til rannsóknar en frá mánaðamótum hafa rétt tæplega fimmtíu tilkynningar um innbrot borist lögreglunni á stöð 1.
Þá var á sama varðsvæði tilkynnt um þjófnað á þremur mismunandi stöðvum og var lögregla einnig kölluð til þegar vísa þurfti óvelkomnum aðila á brott. Er þetta meðal þeirra sjötíu og tveggja mála sem skráð voru í dagbók lögreglu frá því klukkan fimm í morgun og til klukkan fimm í kvöld. Það gisti að minnsta kosti inni í fangageymslu lögreglunnar í dag.
Meðal annarra mála sem voru skráð í kerfi lögreglunnar á tímabilinu var tilkynning á varðsvæði stöðvar 4 um að fíkniefni hefðu fundist en undir stöðina heyra Árbær, Norðlingaholt, Grafarvogur, Grafarholt, Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjósarhreppur. Í dagbók kemur fram að fíkniefnin hafi verið haldlögð en ekkert um hversu mikið magn var að ræða.
Tilkynning barst lögreglustöð 3 um aðila sem neyttu vímuefna við verslunarmiðstöð en varðsvæði stöðvarinnar nær yfir Breiðholt og Kópavog og því má leiða líkur að því að um Smáralind sé að ræða þó svo að það komi ekki fram í dagbók lögreglu.
Loks varð árekstur í umdæmi Stöðvar 2, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ, en þar rákust á bíll og reiðhjól. Sá sem var á hjólinu kvartaði undan meiðslum þegar lögregluna bar að garði en ekki liggur fyrir hversu alvarlega áverka hann hlaut.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust þrjár tilkynningar um yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahús og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotinu í heimahús en málin séu öll í rannsókn.