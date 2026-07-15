Adolf Ingi Erlingsson, fyrrverandi íþróttafréttamaður, starfsmaður hjá RÚV og í dag leiðsögumaður, hefur fengið svar við fyrirspurn sinni sem hann sendi Stefáni Eiríkssyni útvarpsstjóra eftir að honum var að eigin sögn nóg boðið vegna áfengisauglýsinga í Ríkissjónvarpinu. Í svari sínu segir Stefán að Fjölmiðlanefnd hafi tekið málið fyrir á sínum tíma og látið það niður falla en Adolf sakar Ríkisútvarpið um að skýla sér á bak við nefndina.
Þá spurði Adolf Ingi Stefán sérstaklega út í auglýsingar Smáríkisins sem er einn tuttugu og fjögurra aðila hérlendis sem bjóða upp á netverslun með áfengi. Hann greindi frá því í Reykjavík síðdegis í dag að hann hefði fengið svar frá útvarpsstjóra.
„Minn gamli vinnustaður, Ríkisútvarpið, mér finnst að hann eigi að vera á hærra plani heldur en það að birta auglýsingar frá því sem virðist vera ólöglegar útsölur áfengis,“ segir Adolf Ingi og bætir við að hann hafi í bréfinu til Stefáns sagt það „óásættanlegt“ og spurt hvort hann teldi þetta forsvaranlegt að birta auglýsingar frá Smáríkinu.
Þá segir hann næst frá því að hann hafi fengið svar frá Stefáni þar sem sá síðarnefndi vitnar í það að Fjölmiðlanefnd hafi þegar tekið málið fyrir.
„Hann segir að Fjölmiðlanefnd hafi tekið þetta fyrir á sínum tíma og vegna þess að Smáríkið býður líka víst nikótínpúða og tónik og eitthvað svoleiðis þá sé ekki alveg ljóst að það sé verið að auglýsa áfengi,“ hefur Adolf Ingi eftir Stefáni.
Hann gefi þó lítið fyrir svörin og segir að þrátt fyrir að Fjölmiðlanefnd hafi látið málið niður falla sé það á endanum Ríkisútvarpið sem taki ákvörðun um hvaða auglýsingar séu birtar og hverjar ekki.
„Mér finnst það bara aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd. Ríkisútvarpið getur bara tekið þá ákvörðun að birta ekki auglýsingar frá svona fyrirtækjum.“
Adolf Ingi segist vel geta ímyndað sér að mörgum finnist hann vera með óþarfa leiðindi og segist sjálfur ekki vera á móti áfengi en að það megi ekki líta á það eins og hverja aðra vöru sem sé hægt að selja án eftirlits.
„Mörgum finnst nú svona þetta sem ég er að tala um bara vera einhver forsjárhyggja og leiðindi og nöldur, nú tek ég það fram að ég er enginn bindindismaður,“ segir hann og bætir við „og ekkert mjög mikið þannig lagað séð á móti áfengi. Hins vegar finnst mér að við megum ekki líta á áfengi eins og hverja aðra vöru sem á að selja bara án eftirlits og óheft, vegna þess að áfengi er vímuefni.“
Það sé alveg ljóst að áfengi beri höfuð og herðar yfir önnur vímuefni þegar kemur að því að hafa neikvæð áhrif á fjölda fólks. Það rústi fjölskyldum og lífi fólks og Adolf Ingi segist viss um að ef það kæmi fram á sjónarsviðið í dag yrði það aldrei leyft.
„Ástæðan fyrir því að áfengi er leyft er sú að þetta á sér svo langa og ríka sögu. Það eru þúsundir ára frá því menn fóru að búa til einhvers konar gerjaðan drykk og vín hefur fylgt okkur í gegnum aldirnar og þess háttar og þetta er einhvern veginn eini viðurkenndi vímugjafinn í flestum löndum.“
Adolf Inga segist enn þá þykja vænt um gamla vinnustaðinn sinn sem hann starfaði á í hartnær tuttugu ár en finnst jafnframt að Ríkisútvarpið eigi að vera til fyrirmyndar.
„Mér finnst að Ríkisútvarpið eigi að setja standardinn að mörgu leyti og sérstaklega í sambandi við fréttaflutning og ýmis siðferðileg mál, getum við sagt, og mér finnst það bara ekki siðferðilega rétt að auglýsa áfengi.“
Í bréfi sínu til Stefáns benti Adolf Ingi á að starfsemi fyrirtækisins, þ.e.a.s. Smáríkisins, hafi verið dæmd ólögleg í héraðsdómi ásamt öðrum fyrirtækjum sem eru að selja áfengi með þessum hætti. Hann segir Stefán ekki hafa svarað beint fyrir þetta.
„Nei, í rauninni ekki og menn hafa talað um að þetta sé núna, já, til meðferðar hjá Landsrétti og menn vilji bíða eftir úrskurði þar og þess háttar en ég meina, það er nokkuð ljóst að þessi starfsemi er ólögleg og hefur verið það árum saman,“ ítrekar Adolf Ingi.
Það sé sömuleiðis yfirvöldum hér til háborinnar skammar og sérstaklega lögreglunni og ákærusviði að vera ekki löngu búnir að taka á þessum málum.
„Það kemur nú sjálfsagt til af því að það eru býsna margir pólitíkusar, sérstaklega getur maður nefnt fyrrverandi dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins í gegnum árin sem hafa bara í rauninni staðið á bremsunni,“ bætir hann við.
Hann veltir því upp hvort það hafi verið gert með þá hugsun að baki að „láta þetta bara ganga nógu andskoti langt til þess að það sé ekki hægt að bakka með það síðan.“
Í dag séu ríflega tuttugu fyrirtæki sem selji áfengi á netinu og að það séu áhyggjuraddir sem hljóði um að það sé of seint að stöðva þessa þróun. Hann segist finna fyrir miklum meðbyr ef miða má við ummæli undir færslunni þar sem hann birti fyrirspurn sína til útvarpsstjóra í heild sinni.
„Svona að minnsta kosti 95 prósent af ummælunum sem voru inni á hjá mér var fólk sammála og þakkaði fyrir að ég skyldi hafa verið að vekja máls á þessu.“
Áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum og í hlaðvörpum hjá áhrifavöldum og öðrum opinberum persónum hafa aukist til muna undanfarin ár. Forvarnarsérfræðingur segir stjórnvöld hafa brugðist og kallar eftir því að áhrifavaldar axli ábyrgð.
Forvarnarsamtök fordæma ummæli aðstoðarlögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og að lögreglan hafi ekki lokað sölustöðum áfengisnetverslana eftir að sala Smáríkisins var dæmd ólögleg.
Óskiljanlegt er að netsala áfengis þenjist út eftir að fallinn er dómur um að hún sé ólögleg. Þetta segir fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sem kallar jafnframt eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu, sem sé henni til vansa.
Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti það að netsalan sé ólögleg vænti hún þess að lögreglan bregðist við.