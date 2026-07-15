Íslenskt fyrirtæki fékk svokallaða Trump-tolla endurgreidda á dögunum eftir að hafa barist í bökkum undanfarna mánuði. Framkvæmdastjóri Lauf segir tollana nánast hafa gert fyrirtækið gjaldþrota og fagnar varnarsigri þrátt fyrir að endurgreiðslan bæti tjónið aðeins að hluta. Við förum yfir málið í kvöldfréttum.
Íbúar í miðborginni hafa miklar áhyggjur af innbrotahrinu í Reykjavík og vilja að borgaryfirvöld grípi til aðgerða. Við verðum í beinni úr miðbænum og ræðum við íbúa.
Stjórnvöld boða samfélagsmiðlabann fyrir börn undir fimmtán ára aldri. Við heyrum hvað borgarbúum finnst um málið auk þess sem tvær þingkonur sem eiga sæti í velferðarnefnd Alþingis mæta í myndver og skiptast á skoðunum í beinni.
Skortur er á því að fargufur uppfylli kröfur um almenna hreinlætisaðstöðu að mati heilbrigðiseftirlits. Við kynnum okkur málið en eftirlitið hefur áhyggjur af mögulegri smithættu.
Þá verðum við í beinni úr góða veðrinu á Austurlandi og í Sportpakkanum hitum við bæði upp fyrir seinni undanúrslitaleikinn á HM og rýnum í Opna breska meistaramótið í golfi.
Ekki missa af þessu í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.