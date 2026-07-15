Boðar frekari breytingar Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 15. júlí 2026 12:33 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir brottfararstöð koma til með að hafa áhrif. Vísir/Ívar Fannar Dómsmálaráðherra segir betri stjórn vera að nást á útlendingamálum en á fyrstu sex mánuðum ársins sóttu nærri helmingi færri um alþjóðlega vernd á Íslandi en fyrir tveimur árum. Ráðherrann boðar frekari breytingar þegar kemur að þessum málum og segir komu brottfararstöðvar næsta vetur munu hafa áhrif. Á fyrstu sex mánuðum ársins sóttu sex hundruð sjötíu og fimm um alþjóðlega vernd á Íslandi. Þetta er svipaður fjöldi og í fyrra en þá voru umsækjendur sex hundruð og fimm á sama tía. Árið áður, eða 2022, voru þeir töluvert fleiri eða ellefu hundruð tuttugu og tveir. Ríflega sjötíu prósent umsækjenda voru frá Úkraínu og næstflestir, eða ellefu prósent, frá Venesúela. „Ég held að það sé að komast meiri stöðugleiki á í þessum málaflokki. Mér finnst við vera að ná betri stjórn á honum. Tölurnar eru þannig að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi er fólk frá Úkraínu. Afstaða ríkisstjórnarinnar á Íslandi, eins og alls staðar í Evrópu, hefur verið sú að taka á móti því fólki,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Hún segir flokk sinn leggja áherslu á að þeir sem hingað komi fái góðar móttökur og raunveruleg tækifæri til að spjara sig í samfélaginu. „Í því felst auðvitað líka að við höfum stjórn á fjöldanum, þannig að ég held að þarna geti tvö markmið farið saman. Við erum komin út úr þeim veruleika að tölurnar séu að stækka ár frá ári og þær eru að nálgast það að vera viðráðanlegri en þær hafa verið á liðnu ári,“ Á nýafstöðnu þingi voru fjögur frumvörp tengd útlendingamálum samþykkt á Alþingi og segir Þorbjörg Sigríður fyrirhugað að leggja næsta vetur fram fleiri mál. „Þetta eru mál sem varða dvalarleyfi, reglur um dvalarleyfi og ég myndi kannski líka segja það að ríkisstjórnin er að komast upp úr þeim hjólförum að ræða útlendingamál og innflytjendamál alltaf bara út frá því fólki sem er að sækja um alþjóðlega vernd. Við erum að horfa heildstætt á málaflokkinn.“ Þá segir hún að koma brottfararstöðvar muni hafa áhrif en hún verður að veruleika á þessu ári. „Á öllum þeim fundum sem ég hef setið, Schengen-fundum og með innanríkis- og dómsmálaráðherrum Evrópu, þá kemur það mjög skýrt fram að hluti af því að ná stjórn á umsóknum og málaflokknum öllum sé að það sjáist að kerfið í hverju landi fyrir sig virkar.“ Brottfararstöð fyrir útlendinga Alþingi Hælisleitendur Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Innlent Fleiri fréttir Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar Hafa þurft að leiðbeina starfsfólki barnaverndar um réttindi fósturbarna Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Sjá meira