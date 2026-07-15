Innlent

Skora á borgar­yfir­völd að taka inn­brotafar­aldurinn föstum tökum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur segir að mikilvægt sé að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, samtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa.
Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur segir að mikilvægt sé að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, samtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa. Vísir/Vilhelm

Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur (ÍMR) sendu frá sér ályktun vegna „innbrotafaraldurs sem nú geisar í borginni“ og skora á borgaryfirvöld að taka málið föstum tökum. 

Greint var frá því í gær að lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafi fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglustöðin sér meðal annars um mál sem koma upp í miðborg Reykjavíkur. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki.

Í ályktun ÍMR segir að um innbrot jafnt á heimili sem og fyrirtæki sé að ræða og virðist sem smærri fyrirtæki verði fyrir vali innbrotsþjófa. „Innbrotsþjófar stela bæði fjármunum og hlutum og valda jafnframt skemmdum, ýmist á hurðum, gluggum, húsgögnum og fleira, eða öllu framantöldu.“

Á mánudaginn var greint frá því að brotist hefði verið í sælkerabakaríið Sweet Aurora og peningum stolið og í gær hefði verið brotist inn í eldhús veitingastaða Ramen Momo og verðmætum stolið. Veitingastaðurinn hefði í kjölfarið hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnar.

ÍMR segir að mikilvægt sé að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, íbúasamtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa. „Virkja þarf nágrannavörslu, tilkynna öll mál til lögreglu sem þarf að bregðast við með vettvangsheimsókn, og brýna fyrir íbúum og fyrirtækjaeigendum að bæta öryggi eins og kostur er við heimili sín og fyrirtæki.“

Ályktun Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur:

ÍMR skorar á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldur sem nú geisar í borginni föstum tökum.

 Tugir tilkynninga um innbrot hafa borist til lögreglu frá mánaðamótum júní/júlí í ár, eða 61 talsins. Alls eru innbrotin 45 á varðsvæði lögreglustöðvar 1 sem sinnir verkefnum í Miðborg, Hlíðum, Vesturbæ, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi, þar af 20 í miðborginni. 

Um er að ræða innbrot jafnt á heimili sem og fyrirtæki, og virðist sem smærri fyrirtæki séu frekar valin. Innbrotsþjófar stela bæði fjármunum og hlutum, og valda jafnframt skemmdum, ýmist á hurðum, gluggum, húsgögnum og fleira, eða öllu framantöldu.

 Mikilvægt er að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, ÍMR, íbúa og fyrirtækjaeigendur. Virkja þarf nágrannavörslu, tilkynna öll mál til lögreglu sem þarf að bregðast við með vettvangsheimsókn, og brýna fyrir íbúum og fyrirtækjaeigendum að bæta öryggi eins og kostur er við heimili sín og fyrirtæki.

Lögreglumál Reykjavík

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