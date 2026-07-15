Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 15. júlí 2026 14:30 Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur segir að mikilvægt sé að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, samtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa. Vísir/Vilhelm Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur (ÍMR) sendu frá sér ályktun vegna „innbrotafaraldurs sem nú geisar í borginni“ og skora á borgaryfirvöld að taka málið föstum tökum. Greint var frá því í gær að lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafi fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglustöðin sér meðal annars um mál sem koma upp í miðborg Reykjavíkur. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. Í ályktun ÍMR segir að um innbrot jafnt á heimili sem og fyrirtæki sé að ræða og virðist sem smærri fyrirtæki verði fyrir vali innbrotsþjófa. „Innbrotsþjófar stela bæði fjármunum og hlutum og valda jafnframt skemmdum, ýmist á hurðum, gluggum, húsgögnum og fleira, eða öllu framantöldu.“ Á mánudaginn var greint frá því að brotist hefði verið í sælkerabakaríið Sweet Aurora og peningum stolið og í gær hefði verið brotist inn í eldhús veitingastaða Ramen Momo og verðmætum stolið. Veitingastaðurinn hefði í kjölfarið hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnar. ÍMR segir að mikilvægt sé að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, íbúasamtökin, fyrirtækjaeigendur og íbúa. „Virkja þarf nágrannavörslu, tilkynna öll mál til lögreglu sem þarf að bregðast við með vettvangsheimsókn, og brýna fyrir íbúum og fyrirtækjaeigendum að bæta öryggi eins og kostur er við heimili sín og fyrirtæki.“ Ályktun Íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur: ÍMR skorar á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldur sem nú geisar í borginni föstum tökum. Tugir tilkynninga um innbrot hafa borist til lögreglu frá mánaðamótum júní/júlí í ár, eða 61 talsins. Alls eru innbrotin 45 á varðsvæði lögreglustöðvar 1 sem sinnir verkefnum í Miðborg, Hlíðum, Vesturbæ, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi, þar af 20 í miðborginni. Um er að ræða innbrot jafnt á heimili sem og fyrirtæki, og virðist sem smærri fyrirtæki séu frekar valin. Innbrotsþjófar stela bæði fjármunum og hlutum, og valda jafnframt skemmdum, ýmist á hurðum, gluggum, húsgögnum og fleira, eða öllu framantöldu. Mikilvægt er að borgaryfirvöld bregðist við í samráði við lögreglu, ÍMR, íbúa og fyrirtækjaeigendur. Virkja þarf nágrannavörslu, tilkynna öll mál til lögreglu sem þarf að bregðast við með vettvangsheimsókn, og brýna fyrir íbúum og fyrirtækjaeigendum að bæta öryggi eins og kostur er við heimili sín og fyrirtæki. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Fleiri fréttir Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar „Þó staðan sé ekki góð, þá hefur hún fram að þessu verið ennþá verri“ Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi Sjá meira