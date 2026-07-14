Þingmaður sem sótti opnun á nýju menningarhúsi gyðinga blöskrar orðræða í þeirra garð. Hann vonar að starfsemin verði til þess að skapa vitræna umræðu um samfélag gyðinga á Íslandi og segir mannfyrirlitninguna sorglega.
Ný menningarmiðstöð gyðinga var nýverið opnuð í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Nokkuð fjölmennt var í opnunarhófinu enda er um fyrsta hús sinnar tegundar hér á landi að ræða. Einn þingmaður mætti í hófið en það var Jón Gnarr, þingmaður Viðeisnar, og hlaut viðvera hans misjafnar undirtektir á samfélagsmiðlum.
Jón segist hafa fengið boð í opnunarhófið eftir að hafa sett sig í samband við rabbínan Avraham Feldman til þess að forvitnast um nýja menningarhúsið. Jón bendir á að hann umgangist fólk í ýmsum kimum samfélagsins.
„Ég mætti til dæmis líka hjá samtökunum Horizon, sem eru samtök múslima á Íslandi, og fagnaði með þeim lokum Ramadan,“ segir Jón.
Það er þó ekki bara á Facebook síðu Jóns Gnarrs þar sem rætin umræða hefur skapast í kjölfar opnunarinnar. Athugasemdir hjá ýmsum fjölmiðlum skipta hundruðum og jafnvel þúsundum og stóran hluta þeirra mætti líklega flokka sem hatursorðræðu.
Jón segir sorglegt að fylgjast með umræðunni. „Að svona mannfyrirlitning fyrirfinnist hér finnst mér bara sorglegt. Ég vona að þessi starfsemi geti hjálpað til við að eyða því og skapað einhverja vitræna umræðu. Þetta eru mikil gífuryrði og það er bara ömurlegt.“
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins hvatti lögreglu í dag til þess að rannsaka ummælin og sagði nauðsynlegt að sporna við gyðingaandúð sem hafi farið vaxandi víða um heim.
Jón hvetur einnig til stillingar.
„Ég stend með öllu fólki og mér finnst að við ættum að gera meira af því og minna af hinu helvítis draslinu.
Einhver skilaboð til fólksins í kommentakerfinu?
Bara, One love“