Innlent

Sögðu mjólkur­fernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu

Árni Sæberg skrifar
Blaðamaður náði skjáskoti úr myndskeiðinu áður en því var eytt.
Blaðamaður náði skjáskoti úr myndskeiðinu áður en því var eytt. Vísir

Fulltrúa samtakanna SJÁ, sem berjast fyrir því að þjóðin greiði atkvæði með því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, varð á í messunni í myndskeiði á Instagram þegar hann sagði mjólkurlítrann á Íslandi kosta 380 krónur. Hið rétta er að í Bónus kostar hann 234 krónur. Myndskeiðinu hefur nú verið eytt.

Í myndskeiðinu sagði Margrét Rós Sigurjónsdóttir, varaborgarfulltrúi Viðreisnar, frá því að hún hefði búið í Svíþjóð og fundist hún fá meira fyrir laun sín þar en á Íslandi, þó að þau væru vissulega lægri þar en hér.

Því hefði hún ákveðið að bera saman lágmarkslaun á Íslandi og í Svíþjóð, miðað við það hversu marga lítra af mjólk mætti kaupa fyrir laun eins dags. Þannig gaf hún sér að lágmarkslaun hér væru 15.000 krónur á dag en 11.500 krónur í Svíþjóð.

Þá sagði hún að mjólkurlítrinn hér kostaði 380 krónur en 183 krónur í Svíþjóð og þannig mætti kaupa aðeins 39 mjólkurfernur fyrir ein íslensk lágmarksdagslaun en heilar 63 í Svíþjóð. Loks reiknaði hún út að kaupa mætti 62 prósent meiri mjólk fyrir dagskaupið í Svíþjóð en á Íslandi.

234 krónur, ekki 380

Sá hængur er helst á útreikningi Margrétar Rósar að samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ er hvergi hægt að kaupa lítra af venjulegri mjólk í verslun á Íslandi á 380 krónur. Samkvæmt eftirlitinu kostar lítri af bæði ný- og léttmjólk 234 krónur í Bónus. Fyrir 15.000 krónur mætti þannig kaupa 64 mjólkurfernur, ekki 39.

Til samanburðar kostar lítri af nýmjólk í lágvöruverðsversluninni Lidl í Svíþjóð 147 krónur, talsvert minna en í dæmi Margrétar Rósar. Fyrir 11.500 króna sænsk lágmarksdagslaun mætti þannig kaupa 78 mjólkurfernur. Það gerir 22 prósent meiri mjólk en á Íslandi.

Eyddu myndskeiðina eftir að fjallað var um það

Fosvarsmenn SJÁ virðast hafa áttað sig á mistökunum þar sem myndskeiðinu hefur nú verið eytt af Instagramsíðu samtakanna. 

Það var gert eftir að Viðskiptablaðið fjallaði um málið og setti í samhengi við hið þekkta mjólkurfernupróf, sem margur stjórnmálamaðurinn hefur fallið á í gegnum tíðina.

Arnar Arinbjarnarson vakti einnig athygli á málinu á samfélagsmiðlinum X, þar sem hann deilir upptöku af myndskeiðinu. Það má sjá í spilaranum hér að neðan:

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Verðlag

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