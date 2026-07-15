Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Árni Sæberg skrifar 15. júlí 2026 13:24 Blaðamaður náði skjáskoti úr myndskeiðinu áður en því var eytt. Vísir Fulltrúa samtakanna SJÁ, sem berjast fyrir því að þjóðin greiði atkvæði með því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, varð á í messunni í myndskeiði á Instagram þegar hann sagði mjólkurlítrann á Íslandi kosta 380 krónur. Hið rétta er að í Bónus kostar hann 234 krónur. Myndskeiðinu hefur nú verið eytt. Í myndskeiðinu sagði Margrét Rós Sigurjónsdóttir, varaborgarfulltrúi Viðreisnar, frá því að hún hefði búið í Svíþjóð og fundist hún fá meira fyrir laun sín þar en á Íslandi, þó að þau væru vissulega lægri þar en hér. Því hefði hún ákveðið að bera saman lágmarkslaun á Íslandi og í Svíþjóð, miðað við það hversu marga lítra af mjólk mætti kaupa fyrir laun eins dags. Þannig gaf hún sér að lágmarkslaun hér væru 15.000 krónur á dag en 11.500 krónur í Svíþjóð. Þá sagði hún að mjólkurlítrinn hér kostaði 380 krónur en 183 krónur í Svíþjóð og þannig mætti kaupa aðeins 39 mjólkurfernur fyrir ein íslensk lágmarksdagslaun en heilar 63 í Svíþjóð. Loks reiknaði hún út að kaupa mætti 62 prósent meiri mjólk fyrir dagskaupið í Svíþjóð en á Íslandi. 234 krónur, ekki 380 Sá hængur er helst á útreikningi Margrétar Rósar að samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ er hvergi hægt að kaupa lítra af venjulegri mjólk í verslun á Íslandi á 380 krónur. Samkvæmt eftirlitinu kostar lítri af bæði ný- og léttmjólk 234 krónur í Bónus. Fyrir 15.000 krónur mætti þannig kaupa 64 mjólkurfernur, ekki 39. Til samanburðar kostar lítri af nýmjólk í lágvöruverðsversluninni Lidl í Svíþjóð 147 krónur, talsvert minna en í dæmi Margrétar Rósar. Fyrir 11.500 króna sænsk lágmarksdagslaun mætti þannig kaupa 78 mjólkurfernur. Það gerir 22 prósent meiri mjólk en á Íslandi. Eyddu myndskeiðina eftir að fjallað var um það Fosvarsmenn SJÁ virðast hafa áttað sig á mistökunum þar sem myndskeiðinu hefur nú verið eytt af Instagramsíðu samtakanna. Það var gert eftir að Viðskiptablaðið fjallaði um málið og setti í samhengi við hið þekkta mjólkurfernupróf, sem margur stjórnmálamaðurinn hefur fallið á í gegnum tíðina. Arnar Arinbjarnarson vakti einnig athygli á málinu á samfélagsmiðlinum X, þar sem hann deilir upptöku af myndskeiðinu. Það má sjá í spilaranum hér að neðan: Já-sinnar segja í nýjasta myndbandi sínu að mjólkurfernan kosti 380 kr. á Íslandi meðan staðreyndin er að hún kostar 235 krónur. Þau þurftu að segja ósatt svo boðskapurinn meiki sens.Heldur þetta fólk að samborgarar þeirra sjái ekki óheiðarleikann? pic.twitter.com/mbqmD009vw— Arnar Arinbjarnarson (@arnarar) July 15, 2026 Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Verðlag Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Innlent Fleiri fréttir Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar Hafa þurft að leiðbeina starfsfólki barnaverndar um réttindi fósturbarna Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Sjá meira