Innlent

Fósturbarnakerfið harð­lega gagn­rýnt og veru­lega dregið úr um­sóknum um al­þjóð­lega vernd

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Formaður félags fósturforeldra segir stöðuna í málaflokknum enn verri en niðurstöður nýrrar skýrslu gefi í skyn, þótt skýrslan sé svört. 

Við ræðum við formanninn sem segir víða pott brotinn í kerfinu hér á landi. 

Þá verður spjallað við dómsmálaráðherra sem segir betri stjórn vera að nást á útlendingamálum en nærri helmingi færri sóttu um alþjóðlega vernd en fyrir tveimur árum.

Að auki tökum við fyrir veðurblíðuna á Austurland en í nótt fór hitinn á Seyðisfirði í 25 gráður. Þá spyrjum við veðurfræðing út í stöðuna framundan.

Í sportinu verður farið yfir leikina á HM, fall Frakka í gær og stórleikinn sem framundan er í kvöld á milli Argentínu og Englands.

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