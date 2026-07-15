Formaður félags fósturforeldra segir stöðuna í málaflokknum enn verri en niðurstöður nýrrar skýrslu gefi í skyn, þótt skýrslan sé svört.
Við ræðum við formanninn sem segir víða pott brotinn í kerfinu hér á landi.
Þá verður spjallað við dómsmálaráðherra sem segir betri stjórn vera að nást á útlendingamálum en nærri helmingi færri sóttu um alþjóðlega vernd en fyrir tveimur árum.
Að auki tökum við fyrir veðurblíðuna á Austurland en í nótt fór hitinn á Seyðisfirði í 25 gráður. Þá spyrjum við veðurfræðing út í stöðuna framundan.
Í sportinu verður farið yfir leikina á HM, fall Frakka í gær og stórleikinn sem framundan er í kvöld á milli Argentínu og Englands.