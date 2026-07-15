Innlent

Veita helmingsafslátt af leigunni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Klambratún er borgarland.
Klambratún er borgarland. Vísir/Vilhelm

Breyting á gjaldskrá afnotaleyfa og eftirlits hjá Reykjavíkurborg hefur tekið gildi sem felur í sér heimild til að veita afslátt af gjöldum vegna ákveðinna viðburða á borgarlandi.

Lagt var til á fundi borgarráðs 2. júlí að breytingar yrðu gerðar á gjaldskrá afnotaleyfa vegna viðburða í borgarlandi á þann hátt að heimilt verður að veita allt að fimmtíu prósenta afslátt af afnotaleyfi þegar óhagnaðardriifn félög halda viðburði.

Þá verður gjald fyrir viðburði sem teljast litlir eða minniháttar gjaldfrjálst þar sem þeir hafa óveruleg áhrif á borgarlandið. Breytingin var lögð til, og samþykkt, til að koma til móts við viðburðahaldara í borginni. 

Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að breytingin hafi tekið gildi. Í uppfærðri gjaldskrá kosta viðburði sem krefjast talsverðs utanumhalds 285.100 krónur og þeir sem teljast verulegs utanumhalds 594.700 krónur. Núna geta óhagnaðardrifin félög, svo sem íþróttafélög, og þeir viðburðir sem eru opnir öllum almenningi greitt helmingi minna.

„Forsenda þess að afsláttur verði veittur er að fyrir liggi samkomulag um eftirlit, frágang og viðbrögð af hálfu viðburðahaldara. Markmið með þessum breytingum er að draga úr þörf fyrir eftirlit af hálfu leyfisveitenda og tryggja að afnot borgarlands fari fram með öruggum og ábyrgum hætti,“ segir í tilkynningu borgarinnar.

„Afnotaleyfi veita tímabundna heimild til að nota borgarland fyrir margvísleg verkefni, svo sem viðburði, framkvæmdir eða rof á yfirborði. Markmið leyfanna er að tryggja öryggi vegfarenda, upplýsa íbúa og gesti um afnotin og stuðla að góðri umgengni um borgarlandið. Jafnframt er afnotaleyfum ætlað að vernda verðmæti eigna Reykjavíkurborgar með því að koma í veg fyrir óþarfa slit eða skemmdir á yfirborði og undirlagi sem geta rýrt gæði og verðmæti borgarumhverfisins.“

Reykjavík Borgarstjórn

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