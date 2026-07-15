Veita helmingsafslátt af leigunni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. júlí 2026 12:48 Klambratún er borgarland. Vísir/Vilhelm Breyting á gjaldskrá afnotaleyfa og eftirlits hjá Reykjavíkurborg hefur tekið gildi sem felur í sér heimild til að veita afslátt af gjöldum vegna ákveðinna viðburða á borgarlandi. Lagt var til á fundi borgarráðs 2. júlí að breytingar yrðu gerðar á gjaldskrá afnotaleyfa vegna viðburða í borgarlandi á þann hátt að heimilt verður að veita allt að fimmtíu prósenta afslátt af afnotaleyfi þegar óhagnaðardriifn félög halda viðburði. Þá verður gjald fyrir viðburði sem teljast litlir eða minniháttar gjaldfrjálst þar sem þeir hafa óveruleg áhrif á borgarlandið. Breytingin var lögð til, og samþykkt, til að koma til móts við viðburðahaldara í borginni. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að breytingin hafi tekið gildi. Í uppfærðri gjaldskrá kosta viðburði sem krefjast talsverðs utanumhalds 285.100 krónur og þeir sem teljast verulegs utanumhalds 594.700 krónur. Núna geta óhagnaðardrifin félög, svo sem íþróttafélög, og þeir viðburðir sem eru opnir öllum almenningi greitt helmingi minna. „Forsenda þess að afsláttur verði veittur er að fyrir liggi samkomulag um eftirlit, frágang og viðbrögð af hálfu viðburðahaldara. Markmið með þessum breytingum er að draga úr þörf fyrir eftirlit af hálfu leyfisveitenda og tryggja að afnot borgarlands fari fram með öruggum og ábyrgum hætti,“ segir í tilkynningu borgarinnar. „Afnotaleyfi veita tímabundna heimild til að nota borgarland fyrir margvísleg verkefni, svo sem viðburði, framkvæmdir eða rof á yfirborði. Markmið leyfanna er að tryggja öryggi vegfarenda, upplýsa íbúa og gesti um afnotin og stuðla að góðri umgengni um borgarlandið. Jafnframt er afnotaleyfum ætlað að vernda verðmæti eigna Reykjavíkurborgar með því að koma í veg fyrir óþarfa slit eða skemmdir á yfirborði og undirlagi sem geta rýrt gæði og verðmæti borgarumhverfisins.“ Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Innlent Fleiri fréttir Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar Hafa þurft að leiðbeina starfsfólki barnaverndar um réttindi fósturbarna Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Sjá meira