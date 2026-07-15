Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Tómas Arnar Þorláksson skrifar 15. júlí 2026 12:33 Frá Seyðisfirði þar sem sólin leikur við fólk. vísir/vilhelm Það má segja að veðurgæðum sé verulega misskipt eftir landshlutum á þessum hásumarsdegi. Enda tóku gular veðurviðvaranir gildi um norðvestanvert landið í morgun á meðan skærgul sólin leikur við landann á Austurlandi með tilheyrandi blíðu og hita. Reiknað er með að hiti á landinu verði frá ellefu stigum upp í 28 stig í dag. Líkur á hitameti fara hverfandi með deginum. Teitur Arason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þráláta hæð yfir Bretlandi og nokkuð lágan þrýsting með suðausturströnd Grænlands útskýra veðurfarið hér á landi. „Þessi hæð við Bretland, hún hefur beint til okkar mjög hlýjum loftmassa úr suðri og suðvestri, beint honum yfir landið en þetta loft er mjög rakt líka, þannig að áveðurs hefur verið vætusamt með köflum og skýjað.“ Hvernig hefur veðrið verið hjá þér í dag? Sendu okkur endilega myndir og myndbönd af blíðviðri eða slagviðri og öllu þar á milli á tomasat@syn.is eða ritstjorn@visir.is. Vindur mælist 13 til 20 metrar á sekúndu víða á norðvesturhluta landsins og gætu hviður náð allt að 30 metrum á sekúndu. Teitur segir því varasamt að vera á ferðinni á stórum ökutækjum. „Þetta eru svona vindstrengir sem eru varasamir, sérstaklega fyrir þessi farartæki sem eru á ferðinni á sumrin sem eru viðkvæm fyrir vindum. Hann er mestur þarna í norðvesturfjórðungi landsins. Þar eru vindstrengir verstir í dag og þess vegna gáfum við út gular viðvaranir.“ Vonarglæta á föstudag Mikill hiti ræður ríkjum á Austurlandi um þessar mundir en von er á háum skýjabakka þar eftir hádegi. „Þessi tvö atriði, að sólin minnkar og hlýjasta loftið er að fara hjá, dregur úr líkunum á að íslandsmet í hita falli. Það telst ólíklegt þó að það sé smávegis möguleiki á því.“ Hann segir örlitla vonarglætu vera til staðar fyrir borgarbúa á föstudaginn en að öðru leyti sé ekki reiknað með betri tíð í bráð. „Austanvert landið verður áfram í mjög góðu veðri og þessi suðvestanátt og hæðin virðast ætla að halda velli um helgina og í byrjun næstu viku. Íbúar við vesturströndina geta huggað sig við að það er möguleiki á að birti upp dagpart á föstudaginn. En að öðru leyti næstu daga verður áfram skýjað og þar með talið á höfuðborgarsvæðinu. Það er vonarglæta á föstudaginn en annars því miður lítil von á næstunni.“ Bongóblíða og iðandi mannlíf á Seyðisfirði Hitinn á Seyðisfirði mældist 25 gráður í nótt. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Haföldunnar, þar í bæ ræddi við fréttastofu þegar hiti þar hafði náð um 28 gráðum en hún segir bæinn iða af lífi. „Þetta er sannkallað bongó eins og við köllum það. Orðið bongóblíða var einmitt fundið upp á Seyðisfirði. Ég er svona farin að fá símtöl frá vinum með FOMO-ið sem eru farnir að boða komu sína og spyrja hvort það sé eitthvað laust og hægt að halla. Svo er náttúrulega bara skemmtiferðaskipatraffík og iðandi mannlíf, það eru tvö hérna í höfninni á Seyðisfirði í dag.“ Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Haföldunnar.aðsend Og er íbúafjöldinn búinn að þrefaldast við það? „Ég held að hann sé alveg að fimmfaldast með öllum hinum ferðamönnunum.“ Veður Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Innlent Fleiri fréttir Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar Hafa þurft að leiðbeina starfsfólki barnaverndar um réttindi fósturbarna Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Sjá meira