Einn var kærður fyrir líkamsárás í Hafnarfirði í hverfi 220. Sex eru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina.
Er þetta meðal þess sem kemur fram í pósti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf gærkvöldsins og næturinnar.
Einn var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt í miðbæ Reykjavíkur.
Lögregla hafði nokkur afskipti af ökumönnum en einn var handtekinn fyrir ölvunar- og fíkniefnaakstur og vörslur fíkniefna í Árbæ, annar handtekinn fyrir ölvunar- og fíkniefnaakstur í Breiðholti. Einn var handtekinn fyrir hraðaakstur í Kópavogi.
Þá var einn kærður fyrir að „skilja ökutækið sitt eftir þannig að það olli óþægindum eða hættu“ í hverfi 203 í Kópavogi.