Innlent

Einn kærður fyrir líkams­á­rás

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Einn var kærður fyrir að „skilja ökutækið sitt eftir þannig að það olli óþægindum eða hættu“ í Kópavogi.
Einn var kærður fyrir að „skilja ökutækið sitt eftir þannig að það olli óþægindum eða hættu“ í Kópavogi. Vísir/Vilhelm

Einn var kærður fyrir líkamsárás í Hafnarfirði í hverfi 220. Sex eru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina.

Er þetta meðal þess sem kemur fram í pósti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf gærkvöldsins og næturinnar. 

Einn var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt í miðbæ Reykjavíkur. 

Lögregla hafði nokkur afskipti af ökumönnum en einn var handtekinn fyrir ölvunar- og fíkniefnaakstur og vörslur fíkniefna í Árbæ, annar handtekinn fyrir ölvunar- og fíkniefnaakstur í Breiðholti. Einn var handtekinn fyrir hraðaakstur í Kópavogi.

Þá var einn kærður fyrir að „skilja ökutækið sitt eftir þannig að það olli óþægindum eða hættu“ í hverfi 203 í Kópavogi. 

Lögreglumál

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