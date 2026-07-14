Bíll með ferðavagn valt út af vegi rétt austan við Hvalnes á Suðausturlandi. Þrír voru um borð í bílnum en ekki er talið að um alvarlegt slys sé að ræða.
Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um slysið klukkan hálf fimm síðdegis í dag, segir Bjarki Oddsson aðalvarðstjóri Lögreglunnar á Suðurlandi. Tildrög slyssins séu til rannsóknar en afar hvasst sé á svæðinu.
Tveir sjúkrabílar, einn frá Höfn og einn frá Djúpavogi, hafi verið sendir á vettvang.„Fullsnemmt að segja um hvort einhver verði sendur til aðhlynningar,“ segir Bjarki en ekki er talið að um alvarlegt slys sé að ræða.
Ekki hafi þurft að loka vegum en einhver umferðarstýring lögreglu hafi verið á svæðinu. Lögregla sé enn á vettvangi. „Það þarf náttúrulega að bæði tryggja vettvanginn og svo fer fram rannsókn á tildrögum sem getur tekið einhvern tíma. Svo er slæmt veður á vettvangi og það er viðbúið að viðbúnaður verði í einhvern tíma í viðbót,“ segir Bjarki.
Fréttin er í vinnslu.