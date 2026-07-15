Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Jakob Bjarnar skrifar 15. júlí 2026 14:34 Ólafur vildi ekkert tjá sig um málið þegar eftir því var leitað. innanríkisráðuneytið Ólafur E. Jóhannsson blaðamaður á Morgunblaðinu hefur verið kærður fyrir að hafa brotið siðareglur Blaðamannafélags Íslands. Kærandi er Bergsnös ehf. og Finnur Harðarson forsvarsmaður félagsins en gerð er krafa um að viðurkennt verði að Ólafur hafi gerst brotlegur við siðareglurnar. Finnur og lögmaður hans, Hilmar Gunnarsson lögmaður hjá Mörkinni lögmannsstofu, telja Ólaf hafa þverbrotið siðareglurnar í umfjöllun sinni um væringar við Stóru-Laxá og flutt einhliða fréttir af þeim átökum. Fréttir til þess fallnar að gera lítið úr Finni Finnur segir í samtali við Vísi þetta jafnast á við mannorðsmorð. Ólafur er sagður endurflytja rangar og órökstuddar ásakanir landeigandans. Markmið fréttaflutningsins sé augljóslega að kasta rýrð á persónu Finns, gera lítið úr honum og lýsa honum sem brotamanni og þannig valda honum viðskiptalegu tjóni. Illdeilur hafa staðið undanfarin ár milli Finns og eigenda jarðanna Iðu I og Iðu II og keyrir nú um þverbak. Finnur Harðarson á veiðislóð. Hann telur Morgunblaðinu beitt gegn sér og hefur nú kært Ólaf E. Jóhannesson blaðamann á Morgunblaðinu fyrir einhliða fréttafluting af sínum málum í Stóru-Laxá.Facebook Í kærunni, sem Vísir hefur undir höndum, er Ólafur sagður hafa flutt einhliða fréttir sem eiga það sameiginlegt að fjallað er um kærendur með neikvæðum hætti. „Fréttirnar voru skrifaðar og birtar án þess að blaðamaður hafi haft samband við kærendur eða aðra aðila.“ Ólafur vildi ekkert tjá sig um kæruna og efni hennar þegar eftir því var leitað: „Ég vil ekkert tjá mig um þetta,“ segir Ólafur í örstuttu samtali við Vísi. Í kærunni, sem sjá má í heild sinni í meðfylgjandi skjölum, er rakið hvaða fréttir þetta eru sem um ræðir: „Vill rifta vegna vanefnda“ (Mbl. 6. júlí 2026), „Krefst uppsagnar leigusamnings“ (Mbl.is 6. júlí 2026), „Leifa framkvæmdir í trássi við eigendur“ (mbl.is 7. júlí 2026), „Krefjast opinberrar rannsóknar“ (Mbl. 8. júlí 2026), „Nálgunarbanns krafist“ (mbl.is 8. júlí 2026) og „Kærður til lögreglu fyrir akstur á gröfu“ (mbl.is 9. júlí 2026). Einhliða fréttaflutningur Finnur er veiðiréttarhafi í Stóru-Laxá og í kærunni er nefnt að fréttirnar séu einhliða, þar halli verulega á Finn og aldrei hafi Ólafur gert tilraun til að heyra hans hlið. Í kærunni kemur fram að samkvæmt 6. gr. siðareglna Blaðamannafélags Íslands þurfi blaðamaður að gera greinarmun á staðreyndum og skoðunum. „Blaðamaður skal jafnframt setja fram upplýsingar á heiðarlegan og sanngjarnan hátt samkvæmt bestu vitund hverju sinni, meðal annars með því að leita andstæðra sjónarmiða þegar við á“, sbr. 2. grein siðareglna BÍ. „Blaðamaður setur heldur ekki fram „órökstuddar ásakanir“.“ Í kærunni er vísað til úrskurðar Siðanefndar í máli nr. 2/2023 og fréttar undir fyrirsögninni „Sunnudalsá; veitt í óþökk landeiganda“ sem birtist á vef blaðsins. Þar komst siðanefnd BÍ að þeirri niðurstöðu að blaðamaðurinn hefði brotið gegn 2. og 3. gr. siðareglna BÍ. Tengd skjöl KÃ¦ra_til_siÃ°anefndarPDF1.1MBSækja skjal Fjölmiðlar Lax Stangveiði Jarða- og lóðamál Tengdar fréttir Allsvakalegt laxadráp á veiðisvæði Iðu Finnur Harðarson, umsjónarmaður Stóru Laxár, á í stökustu vandræðum með veiðimennskuna eins og hún er stunduð á Iðu I og Iðu II. 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