Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir að minnsta kosti einum í kjölfar líkamsárásar í hverfi 108. Lögreglan rannsakar málið en gefur lítið upp um rannsóknina.
Þetta staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar. Greint var frá því í gær að árásinni, sem var lýst sem stórfelldri í dagbók lögreglu, væri komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar.
Aðspurð hvort fórnarlamb árásarinnar sé á sjúkrahúsi segist Bylgja ekki vita „hvort hann sé enn á sjúkrahúsi“. Líðan hans sé þó „nokkuð góð“.
Lögreglan heldur spilunum ansi þétt að sér en að minnsta kosti einn er í haldi lögreglunnar vegna málsins og verður farið fram á gæsluvarðhald yfir viðkomandi.
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Málið er í rannsókn hjá lögreglunni sem vildi ekki veita nánari upplýsingar um málið.
Greint var frá árásinni í dagbók lögreglu á þriðjudagsmorgun svo leiða má leiða líkur að því að árásin hafi orðið á milli klukkan fimm síðdegis á mánudag og klukkan fimm á þriðjudagsmorgun.