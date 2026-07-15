Innlent

Fara fram á gæslu­varð­hald eftir „stór­fellda líkams­á­rás“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum.
Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum.

Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir að minnsta kosti einum í kjölfar líkamsárásar í hverfi 108. Lögreglan rannsakar málið en gefur lítið upp um rannsóknina.

Þetta staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar. Greint var frá því í gær að árásinni, sem var lýst sem stórfelldri í dagbók lögreglu, væri komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar.

Aðspurð hvort fórnarlamb árásarinnar sé á sjúkrahúsi segist Bylgja ekki vita „hvort hann sé enn á sjúkrahúsi“. Líðan hans sé þó „nokkuð góð“.

Lögreglan heldur spilunum ansi þétt að sér en að minnsta kosti einn er í haldi lögreglunnar vegna málsins og verður farið fram á gæsluvarðhald yfir viðkomandi.

Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.

Málið er í rannsókn hjá lögreglunni sem vildi ekki veita nánari upplýsingar um málið. 

Greint var frá árásinni í dagbók lögreglu á þriðjudagsmorgun svo leiða má leiða líkur að því að árásin hafi orðið á milli klukkan fimm síðdegis á mánudag og klukkan fimm á þriðjudagsmorgun.

Lögreglumál Reykjavík

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