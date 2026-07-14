Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Árni Sæberg skrifar 14. júlí 2026 14:42 Kunsang og Erna telja vissara að geyma ekkert reiðufé á veitingastöðum sínum. Vísir/Ramen Momo Eigendur veitingastaðanna Ramen Momo hafa ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotahrinu sem nú gengur yfir Reykjavík. Brotist var inn í svokallað preppeldhús veitingastaðanna í nótt og verðmætum var stolið. Þar voru þó engir peningar geymdir. Frá þessu er greint á Instagramsíðu veitingastaðanna, sem eru á Tryggvagötu og í Bankastræti. Þar segir að þjófarnir hafi haft á brott tvö rafmagnshlaupahjól, spjaldtölvu og myndavél af gerðinni GoPro. View this post on Instagram A post shared by Homemade Ramen & Dumplings (@ramenmomo) Alls ekki einsdæmi „Því miður virðist þetta ekki vera einsdæmi, því það hefur verið brotist inn á fullt af stöðum síðustu daga.“ Það er ekki ofsögum sagt enda greindi Vísir frá því í morgun að það sem af er mánuði hafi 61 tilkynning um innbrot borist Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar af hafi 45 borist lögreglumönnum á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, sem halda uppi lögum og reglu í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Hverfisgötu, segir í samtali við Vísi að það sé óvenjumikið af innbrotum. Mættir á vettvang eftir sjö mínútur en þjófarnir þegar farnir „Við erum með Securitas og tryggingar, en það skilar hvorki dótinu til baka né bætir upp fyrir tímann og orkuna sem fer í svona vesen,“ segir í Instagramfærslunni en Erna Pétursdóttir, sem á Ramen Momo ásamt eiginmanni sínum, Kunsang Tsering, segir í samtali við Vísi að menn á vegum Securitas hafi verið mættir á vettvang sjö mínútum eftir að innbrotsins varð vart en þá hafi innbrotsþjófarnir þegar verið á bak og burt. Sem betur fer sé um svokallað preppeldhús veitingastaðanna að ræða og því hafi engir peningar verið geymdir þar. Þetta hafi þó verið leiðinleg byrjun á deginum. Þau hafi einu sinni áður lent í innbroti, á meðan faraldur kórónuveiru geisaði, og þá hafi þau íhugað að hætta að taka við reiðufé á veitingastöðum sínum en viðskiptavinir hafi mótmælt. Nú hafi þau ákveðið að hætta að taka á móti reiðufé frá og með morgundegi, enda sé það skynsamlegast í því ástandi sem nú ríkir í miðborginni. „Þá erum við ekki að gefa fólki tilefni til þess að brjótast inn og stela pening.“ Lögreglumál Veitingastaðir Íslenska krónan Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu Sjá meira