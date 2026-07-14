Innlent

Hætt að taka við reiðu­fé vegna innbrotahrinunnnar

Árni Sæberg skrifar
Kunsang og Erna telja vissara að geyma ekkert reiðufé á veitingastöðum sínum.
Kunsang og Erna telja vissara að geyma ekkert reiðufé á veitingastöðum sínum. Vísir/Ramen Momo

Eigendur veitingastaðanna Ramen Momo hafa ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotahrinu sem nú gengur yfir Reykjavík. Brotist var inn í svokallað preppeldhús veitingastaðanna í nótt og verðmætum var stolið. Þar voru þó engir peningar geymdir.

Frá þessu er greint á Instagramsíðu veitingastaðanna, sem eru á Tryggvagötu og í Bankastræti. Þar segir að þjófarnir hafi haft á brott tvö rafmagnshlaupahjól, spjaldtölvu og myndavél af gerðinni GoPro.

Alls ekki einsdæmi

„Því miður virðist þetta ekki vera einsdæmi, því það hefur verið brotist inn á fullt af stöðum síðustu daga.“ 

Það er ekki ofsögum sagt enda greindi Vísir frá því í morgun að það sem af er mánuði hafi 61 tilkynning um innbrot borist Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar af hafi 45 borist lögreglumönnum á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, sem halda uppi lögum og reglu í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi.

Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Hverfisgötu, segir í samtali við Vísi að það sé óvenjumikið af innbrotum.

Mættir á vettvang eftir sjö mínútur en þjófarnir þegar farnir

„Við erum með Securitas og tryggingar, en það skilar hvorki dótinu til baka né bætir upp fyrir tímann og orkuna sem fer í svona vesen,“ segir í Instagramfærslunni en Erna Pétursdóttir, sem á Ramen Momo ásamt eiginmanni sínum, Kunsang Tsering, segir í samtali við Vísi að menn á vegum Securitas hafi verið mættir á vettvang sjö mínútum eftir að innbrotsins varð vart en þá hafi innbrotsþjófarnir þegar verið á bak og burt.

Sem betur fer sé um svokallað preppeldhús veitingastaðanna að ræða og því hafi engir peningar verið geymdir þar. Þetta hafi þó verið leiðinleg byrjun á deginum.

Þau hafi einu sinni áður lent í innbroti, á meðan faraldur kórónuveiru geisaði, og þá hafi þau íhugað að hætta að taka við reiðufé á veitingastöðum sínum en viðskiptavinir hafi mótmælt. Nú hafi þau ákveðið að hætta að taka á móti reiðufé frá og með morgundegi, enda sé það skynsamlegast í því ástandi sem nú ríkir í miðborginni.

„Þá erum við ekki að gefa fólki tilefni til þess að brjótast inn og stela pening.“

Lögreglumál Veitingastaðir Íslenska krónan

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