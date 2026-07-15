Innlent

Leigu­bíl­stjóri stunginn af far­þega

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Farþegi stakk leigubílstjóra.
Farþegi stakk leigubílstjóra.

Farþegi í leigubíl stakk leigubílstjóra með hníf á mánudagskvöld. Árásin átti sér stað í hverfi 108 og var henni lýst sem stórfelldri.

„Þetta var alvarleg líkamsárás. Sá sem varð fyrir árásinni er laus af spítala,“ segir Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, í samtali við fréttastofu.

Fyrr í dag var greint frá því að lögreglan hygðist fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum en segir Bylgja að sá grunaði hafi verið vistaður á viðeigandi stofnun.

Bæði þolandi og meintur árásarmaður eru karlmenn og veit lögreglan ekki til þess að mennirnir þekkjast. Hún tekur undir aðspurð að um hafi verið að ræða tilviljunarkennda árás úti á götu. Árásin átti sér stað klukkan ellefu á mánudagskvöld.

Reykjavík Lögreglumál

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