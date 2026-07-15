Innlent

Heil­brigðis­nefndir verða lagðar niður

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Ívar Fannar

Alþingi samþykkti nýlega frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, um einföldun eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Með lögunum eru heilbrigðisnefndir lagðar niður en gert er ráð fyrir að reglugerðarbreytingarnar taki gildi 1. janúar 2027 samhliða lagabreytingum.

Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins kemur fram að framkvæmd eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum verði færð til Umhverfis- og orkustofnunar og horfið verði frá hefðbundinni svæðaskiptingu heilbrigðiseftirlits. 

Drög að reglugerðarbreytingu sem heyra undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hafi verið birt í samráðsgátt stjórnvalda en alls sé um að ræða breytingar á fimmtíu og sjö reglugerðum. „Óskað er eftir athugasemdum við reglugerðardrögin í Samráðsgátt eigi síðar en 17. ágúst 2026.“

„Flestar breytingarnar felast í því að verkefni sem áður voru á hendi heilbrigðisnefnda sveitarfélaga færast til Umhverfis- og orkustofnunar, en í einhverjum tilvikum færast verkefni til sveitarfélaga. Jafnframt er orðalag og tilvísanir í reglugerðum uppfært til samræmis við hið nýja fyrirkomulag,“ segir í tilkynningunni. 

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Heilbrigðiseftirlit

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