Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Áróra L Davíðsdóttir skrifar 15. júlí 2026 14:04 Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Vísir/Ívar Fannar Alþingi samþykkti nýlega frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, um einföldun eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum. Með lögunum eru heilbrigðisnefndir lagðar niður en gert er ráð fyrir að reglugerðarbreytingarnar taki gildi 1. janúar 2027 samhliða lagabreytingum. Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins kemur fram að framkvæmd eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum verði færð til Umhverfis- og orkustofnunar og horfið verði frá hefðbundinni svæðaskiptingu heilbrigðiseftirlits. Drög að reglugerðarbreytingu sem heyra undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hafi verið birt í samráðsgátt stjórnvalda en alls sé um að ræða breytingar á fimmtíu og sjö reglugerðum. „Óskað er eftir athugasemdum við reglugerðardrögin í Samráðsgátt eigi síðar en 17. ágúst 2026.“ „Flestar breytingarnar felast í því að verkefni sem áður voru á hendi heilbrigðisnefnda sveitarfélaga færast til Umhverfis- og orkustofnunar, en í einhverjum tilvikum færast verkefni til sveitarfélaga. Jafnframt er orðalag og tilvísanir í reglugerðum uppfært til samræmis við hið nýja fyrirkomulag,“ segir í tilkynningunni. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Heilbrigðiseftirlit Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Fleiri fréttir Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Boðar frekari breytingar „Þó staðan sé ekki góð, þá hefur hún fram að þessu verið ennþá verri“ Fósturbarnakerfið harðlega gagnrýnt og verulega dregið úr umsóknum um alþjóðlega vernd Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Sparkaði í ellefu ára dreng í kjölfar dyraats Fara fram á gæsluvarðhald eftir „stórfellda líkamsárás“ Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi Sjá meira