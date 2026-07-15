Innlent

Tengivagn valt á Vestur­lands­vegi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Bíllinn var staddur skammt norðan við Hvalfjarðargöngin.
Bíllinn var staddur skammt norðan við Hvalfjarðargöngin. Innsent

Lögregla var kölluð til á fjórða tímanum vegna umferðaróhapps á Vesturlandsvegi þar sem flutningabíl með tengivagn í eftirdragi hafði misst tengivagninn út af svo hann valt.

Atvikið átti sér stað í norðanverðum Hvalfirði, ekki löngu eftir að komið er úr Hvalfjarðargöngunum á norðurleið. Ekki er útlit fyrir að neinn hafi hlotið skaða af. 

Á myndbandi má sjá að flutningabíllinn er á vegum Íslenska Gámafélagsins og var að flytja einhvers konar lífrænt efni.

Afar vindasamt hefur verið á landinu norðvestanverðu síðustu daga. 

Fréttin er í vinnslu.

Lögreglumál Umferðaröryggi Hvalfjarðarsveit

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