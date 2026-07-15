Lögregla var kölluð til á fjórða tímanum vegna umferðaróhapps á Vesturlandsvegi þar sem flutningabíl með tengivagn í eftirdragi hafði misst tengivagninn út af svo hann valt.
Atvikið átti sér stað í norðanverðum Hvalfirði, ekki löngu eftir að komið er úr Hvalfjarðargöngunum á norðurleið. Ekki er útlit fyrir að neinn hafi hlotið skaða af.
Á myndbandi má sjá að flutningabíllinn er á vegum Íslenska Gámafélagsins og var að flytja einhvers konar lífrænt efni.
Afar vindasamt hefur verið á landinu norðvestanverðu síðustu daga.
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