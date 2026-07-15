Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness hefur það til skoðunar að beita dagsektum gegn eigendum hunds, sem fluttu hundinn úr landi eftir að hann beit annan hund í kjálkann með þeim afleiðingum að aflífa þurfti þann hund.
Frá þessu greinir Morgunblaðið.
Atvikið átti sér stað í desember síðastliðnum, á afgirtu svæði. Eigendur þess hundar sem þurfti að aflífa tilkynntu það heilbrigðiseftirlitinu, sem komast að þeirri niðurstöðu að undangengnu hefðbundnu ferli að árásarhundurinn væri hættulegur og hann skyldi einnig aflífaður.
Ekki hefur verið hægt að framfylgja úrskurðinum þar sem hundurinn hafði þá þegar verið fluttur úr landi.
„Við sáum ekki fyrir að eigendur hundsins myndu flytja hann úr landi á meðan meðferð málsins var enn í gangi,“ segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins.
Hann segist ekki kannast við að sambærileg staða hafi áður komið upp. Eigendurnir hafi hins vegar verið í fullum rétti, þar sem hundurinn var fluttur úr landi áður en úrskurður lá fyrir.
„Við höfum náttúrulega engar réttarheimildir til að framfylgja þessu erlendis en lögum samkvæmt höfum við þó heimild til þess að beita dagsektum.“