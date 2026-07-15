„Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“

Íslenskt fyrirtæki fékk svokallaða Trump-tolla endurgreidda á dögunum eftir að hafa barist í bökkum undanfarna mánuði. Framkvæmdastjóri Lauf segir tollana nánast hafa gert fyrirtækið gjaldþrota og fagnar varnarsigri þó endugreiðslan bæti tjónið aðeins að hluta.
Eins og frægt er lagði Donald Trump Bandaríkjaforseti á svokallaða gagnkvæma tolla á innflutning frá öðrum ríkjum sem tóku gildi í ágúst. Þá var lagður fimmtán prósenta tollur á vörur frá Íslandi.
Í febrúar á þessu ári dæmdi Hæstiréttur Bandaríkjanna tollana ólögmæta. Tollarnir sem höfðu þá staðið í nokkra mánuði voru því felldir úr gildi og ferli sett á laggirnar til að fá tolla sem fyrirtæki höfðu greitt á umræddu tímabili endurgreidda.
Áætlað er að samtals hafi verið innheimtir 166 milljarðar dala í ólögmætum tollum. Fjöldamörg fyrirtæki um allan heim hafa fengið endurgreitt frá Bandaríkjunum en þar á meðal er íslenska fyrirtækið Lauf cycle. Viðskiptablaðið greindi fyrst frá.
Benedikt Skúlason, framkvæmdastjóri Lauf Cycle, segir þau hafa fengið rúmlega 80 milljónir íslenskra króna endurgreiddar frá bandarískum tollayfirvöldum eftir rafræna umsókn.
„Okkur að óvörum rúlluðu endurgreiðslurnar inn á reikning og við fengum ekki einu sinni að vita af því. Það voru allt í einu bara komnar einhverjar millifærslur. Bara búið að græja þetta. Við fáum ekkert tjónið bætt nema að því leyti sem við borguðum tollana. Stærsta tjónið var það að við þurftum að setja allt í háaloft í okkar aðfangakeðjum og við áttum ekki lager til, ekki næstum því nóg. Við misstum fullt af sölu og reyndum að vinna með nýjum birgjum sem svo reyndust ekki virka og eyddum helling af pening í það.“
Samtök iðnaðarins staðfestu í dag í samtali við fréttastofu að fleiri íslensk fyrirtæki stæðu nú í því ferli að fá tollana endurgreidda og enn fleiri íhuga að fara sömu leið. Þar á meðal er Össur sem er í miðju ferli en það staðfesti forstjóri fyrirtækisins í samtali við fréttastofu.
Lauf hafi farið hvað verst út úr tollunum af íslenskum fyrirtækjum enda ýmsir íhlutir hjóla þeirra gerðir í Kína og Tævan og þaðan fluttir til Bandaríkjanna.
„Þegar hæst lét var þetta 180 prósenta tollur. Þetta er kallað tollastríð og þetta var bara það, stríð á milli Bandaríkjanna og Kína. Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur.“
Að hans mati hafi tollarnir í raun snúist upp í andhverfu sína.
„Við erum að framleiða í Bandaríkjunum. Við framleiðum okkar hjól þar og setjum þau saman úr íhlutum sem við fáum héðan og þaðan í Bandaríkjunum. Þetta bitnaði í raun á okkur mun verr en á þeim sem setja saman erlendis. Við í rauninni að gera hið rétta samkvæmt bandarískum stjórnvöldum, að koma með framleiðslu til Bandaríkjanna. Við vorum í rauninni nánast gerð gjaldþrota.“