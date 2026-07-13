„Það varð uppi fótur og fit“ Smári Jökull Jónsson skrifar 13. júlí 2026 12:08 Viðartittlingurinn sem sást í Kjósinni um helgina. Vísir/Sveinn Jónsson Uppi varð fótur og fit hjá fuglaáhugamönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til Viðartittlings í Kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins í annað sinn í Evrópu. Heimkynni viðartittlings eru í Norður-Ameríku og eina skiptið sem áður hefur sést til hans í Evrópu var í Svíþjóð fyrir um áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir um merkilegan atburð að ræða. „Það varð uppi fótur og fit. Það er alltaf ef það sést sjaldgæfur fugl og þá tala ég ekki um ný tegund fyrir landið. Þá rjúka menn upp til handa og fóta, það var alveg múgur og margmenni þegar ég kom þarna upp í Kjós,“ segir Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur í samtali við fréttastofu. Fuglar fjúki í lægðagangi Nefndi hann sérstaklega íbúa á bænum Miðdal í Kjós sem tóku vel á móti fuglaáhugamönnum. „Þetta er bara heima á sveitabæ og fólkið þau eru mjög almennileg og jákvæð íbúarnir, Þau tilkynntu um fuglinn upphaflega, búa þarna á bænum.“ Bóndinn á bænum Miðdal í Kjós tilkynnti um viðartittlinginn.Vísir/Sveinn Jónsson Fuglaáhugamaðurinn Sveinn Jónsson tók myndirnar af viðartittlingnum og sagði hann hafa verið erfiðan viðureignar. Ómögulegt sé að vita hvernig fuglinn hafi komið til landsins. „Venjulega þá fjúka fuglar hingað í einhverjum lægðagangi sem kemur frá Ameríku. Síðasta haust þá kom mikið af amerískum flækingsfuglum hingað og allavega tvær nýjar tegundir fyrir landið sem eru mjög sjaldgæfar,“ segir Jóhann Óli. „Þetta var bara með lægðum en það er nú ein kenning um að fuglinn hafi komið með skipi,“ bætir hann við. Komur sjaldgæfra fugla gætu aukist Fuglinn gæti hafa verið í æti hjá fólki sem ekki hafi tekið eftir honum í garðinum. Hér á landi sé þó kjörið búsvæði fyrir viðartittling og því gæti það gerst síðar samhliða breytingum á lífríkinu. „Maður sér þetta bara á íslenskum fuglum, hvernig farfuglar koma fyrr á vorin og sjófuglarnir og þessar norðlægu tegundir eru að hverfa frá landinu.“ Búsvæði viðartittlings er í Norður-Ameríku.Vísir/Sveinn Jónsson „Það getur vel verið að það aukist komur sjaldgæfra fugla og fugla annars staðar frá samhliða loftslagsbreytingum,“ segir Jóhann Óli að lokum. Fuglar Dýr Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Sjá meira