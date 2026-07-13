Innlent

„Það varð uppi fótur og fit“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Viðartittlingurinn sem sást í Kjósinni um helgina.
Viðartittlingurinn sem sást í Kjósinni um helgina. Vísir/Sveinn Jónsson

Uppi varð fótur og fit hjá fuglaáhugamönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til Viðartittlings í Kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins í annað sinn í Evrópu.

Heimkynni viðartittlings eru í Norður-Ameríku og eina skiptið sem áður hefur sést til hans í Evrópu var í Svíþjóð fyrir um áratug. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir um merkilegan atburð að ræða.

„Það varð uppi fótur og fit. Það er alltaf ef það sést sjaldgæfur fugl og þá tala ég ekki um ný tegund fyrir landið. Þá rjúka menn upp til handa og fóta, það var alveg múgur og margmenni þegar ég kom þarna upp í Kjós,“ segir Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur í samtali við fréttastofu.

Fuglar fjúki í lægðagangi

Nefndi hann sérstaklega íbúa á bænum Miðdal í Kjós sem tóku vel á móti fuglaáhugamönnum.

„Þetta er bara heima á sveitabæ og fólkið þau eru mjög almennileg og jákvæð íbúarnir, Þau tilkynntu um fuglinn upphaflega, búa þarna á bænum.“

Bóndinn á bænum Miðdal í Kjós tilkynnti um viðartittlinginn.Vísir/Sveinn Jónsson

Fuglaáhugamaðurinn Sveinn Jónsson tók myndirnar af viðartittlingnum og sagði hann hafa verið erfiðan viðureignar.

Ómögulegt sé að vita hvernig fuglinn hafi komið til landsins.

„Venjulega þá fjúka fuglar hingað í einhverjum lægðagangi sem kemur frá Ameríku. Síðasta haust þá kom mikið af amerískum flækingsfuglum hingað og allavega tvær nýjar tegundir fyrir landið sem eru mjög sjaldgæfar,“ segir Jóhann Óli.

„Þetta var bara með lægðum en það er nú ein kenning um að fuglinn hafi komið með skipi,“ bætir hann við.

Komur sjaldgæfra fugla gætu aukist

Fuglinn gæti hafa verið í æti hjá fólki sem ekki hafi tekið eftir honum í garðinum. Hér á landi sé þó kjörið búsvæði fyrir viðartittling og því gæti það gerst síðar samhliða breytingum á lífríkinu.

„Maður sér þetta bara á íslenskum fuglum, hvernig farfuglar koma fyrr á vorin og sjófuglarnir og þessar norðlægu tegundir eru að hverfa frá landinu.“

Búsvæði viðartittlings er í Norður-Ameríku.Vísir/Sveinn Jónsson

„Það getur vel verið að það aukist komur sjaldgæfra fugla og fugla annars staðar frá samhliða loftslagsbreytingum,“ segir Jóhann Óli að lokum.

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