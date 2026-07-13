Innlent

Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Málið sé í rannsókn en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins og enginn grunaður að svo stöddu.
Málið sé í rannsókn en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins og enginn grunaður að svo stöddu.

Brotist var inn í Hvítasunnukirkjuna Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Smámunum var stolið, þar á meðal gítar. 

Lögreglu barst tilkynning um innbrotið laust eftir klukkan sex í gærkvöldi að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn kirkjunnar hafi komið að ummerkjum innbrotsins og hringt í lögreglu. Ekki er vitað hvenær innbrotið átti sér stað. 

Málið sé í rannsókn en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins og enginn grunaður að svo stöddu. 

Reykjavík Lögreglumál

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