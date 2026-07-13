Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júlí 2026 10:10 Málið sé í rannsókn en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins og enginn grunaður að svo stöddu. Brotist var inn í Hvítasunnukirkjuna Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Smámunum var stolið, þar á meðal gítar. Lögreglu barst tilkynning um innbrotið laust eftir klukkan sex í gærkvöldi að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn kirkjunnar hafi komið að ummerkjum innbrotsins og hringt í lögreglu. Ekki er vitað hvenær innbrotið átti sér stað. Málið sé í rannsókn en enginn hafi verið handtekinn vegna málsins og enginn grunaður að svo stöddu. Reykjavík Lögreglumál Tengdar fréttir Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust þrjár tilkynningar um yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahús og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotinu í heimahús en málin séu öll í rannsókn. 13. júlí 2026 06:25 Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent Fleiri fréttir Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Sjá meira