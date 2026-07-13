Gæti orðið hálf milljón árið 2037

Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð strax árið 2037, samkvæmt hæsta spáafbrigði Hagstofunnar. Á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega fimmtungur landsmanna, fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma er gert ráð fyrir að þjóðin eldist.
Ísland gæti orðið hálfrar milljónar þjóð fyrr en margir halda, en á sama tíma breytist samsetning mannfjöldans hratt. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá Hagstofunnar verða íbúar landsins rúmlega 550 þúsund árið 2075. Í hæsta spáafbrigði gæti mannfjöldinn náð hálfri milljón árið 2037.
Fjölgunin skýrist ekki aðeins af fæðingum.
Samsetning þjóðarinnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þessa árs voru innflytjendur 77 þúsund, eða 19,6 prósent landsmanna. Ef börn innflytjenda eru talin með var hlutfallið 21,7 prósent og hefur aldrei verið hærra. Til samanburðar voru innflytjendur 7,4 prósent landsmanna árið 2012.
Á sama tíma hafa breytingar orðið á fæðingarmynstri landsmanna. Frá árinu 2019 hafði fæðingartíðni verið hæst hjá konum á aldrinum 30 til 34 ára. Í fyrra snerist það við, þegar fæðingartíðnin var aftur hæst hjá konum á aldrinum 25 til 29 ára. Meðalaldur frumbyrja var þó enn hár í sögulegu samhengi, 29,2 ár.
Hagstofan gerir engu að síður ráð fyrir að þjóðin eldist á næstu áratugum. Hlutfall fólks á vinnualdri lækkar samkvæmt spánni og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennari en sá yngsti.
Þróunin er þó hægari hér en víða í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendir ríkisborgarar sem flytja til landsins eru að jafnaði ungir.