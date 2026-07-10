„Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“

Á sama tíma og hitabylgju er spáð á austanverðu landinu varar Vegagerðin við miklu hvassviðri á Snæfellsnesi á morgun. Stjórnarmaður Þjónustusamfélagsins á Héraði segir tjaldsvæði fyrir austan vera að fyllast.
Vegagerðin sendi út ábendingu í morgun vegna hvassviðris sem spáð er á norðvestanverðu landinu og vonast veðurfræðingur til að fólk taki tillit til aðstæðna og verði ekki á ferðinni þegar veðrið verður sem verst.
„Kviðurnar verða þetta allt að 30-35 metrar á sekúndu og það þarf að vara við þessu sérstaklega vegna þess að það eru margir með aftanívagna og á stærri húsbílum á ferðinni,“ segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Vegagerðinni.
Hann segir að búast megi við iljóttum vindi á norðanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Ströndum. Þá megi líka búast við hvassviðri á utanverðum Tröllaskaga og vestanverðan Eyjafjörð.
Ekki er mikil von um veðurblíðu á suðvestanverðu landinu á næstunni.
„Við erum komin inn í ákveðna veðurstöðu sem er með sunnan- og suðvestan áttum. Það er ekki að sjá að það verði breyting þar á, allavega ekki í þessum hefðbundna spátíma okkar til næstu sjö eða átta daga. Þannig að það skiptast á dagar fyrir sunnan sem eru þurrir og aðrir með talsverðri vætu,“ bætir Einar við.
Staðan er hins vegar önnur fyrir austan. Spáð er 26 stiga hita á Egilsstöðum á morgun og samkvæmt Elí Þór Vídó, sem situr í stjórn Þjónustusamfélagsins á Héraði, byrjaði fólk að streyma austur strax á þriðjudaginn.
„Ég er búinn að fá fregnir af því frá kollegum mínum og þeim sem ég þekki að tjaldsvæðin, eins og á Hallormsstað, það er orðið vel þétt þar. Á Egilsstöðum er náttúrulega búið að fyllast,“ segir Elí Þór en rætt var við hann í Bítinu í morgun.
„Og skemmtilegt nokk, ég er með mína litlu túnspildu og búinn að fá nokkrar fyrirspurnir hvort ég taki að mér að leyfa húsbílnum að leggja hjá mér,“ bætir hann við og segist þó ekki hafa orðið við þeim beiðnum.
Þá segir hann að búið sé að fylla á hillur í matvörubúðum.
„Þá var búið að leggja mikla áherslu á þegar þessi langtímaspá kom að við skyldum nú vera tilbúin, við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið.“