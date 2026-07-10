Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. júlí 2026 14:14 Óttar og Rafnhildur eiga von á stúlku í desember. Óttar Kolbeinsson Proppé, verkefnastjóri hjá Almannarómi og fyrrverandi fréttamaður, og Rafnhildur Rósa Atladóttir, kennari í Hagaskóla, eiga von á sínu fyrsta barni saman. Parið greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum fyrr í dag. Þar birtu þau bæði mynd af sér saman og sónarmynd af ófæddu barninu og skrifuðu við hana: „Lítil stelpa í desember.“ Óttar Kolbeinsson Proppé er íslenskufræðingur sem starfaði í fjölmiðlum um árabil, fyrst hjá Fréttablaðinu og síðan sem fréttamaður á Stöð 2. Þaðan fór hann yfir í menningar- og viðskiptaráðuneyti Lilju Daggar Alfreðsdóttur og hefur verið hjá máltæknimiðstöðinni Almannarómi síðan í árslok 2024. Rafnhildur Rósa Atladóttir er bókmenntafræðingur sem hefur starfað sem kennari í Hagaskóla síðustu ár. Rafnhildur kemur úr mikilli menningarfjölskyldu, dóttir leikarans Atla Rafns Sigurðssonar og Brynhildar Guðjónsdóttur, leikkonu, leikstjóra og leikskálds. Ástin og lífið Barnalán Tímamót Mest lesið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Björk og Yara nýtt par Lífið Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Lífið Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta Lífið Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Lífið Fleiri fréttir Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Sjá meira