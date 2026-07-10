Lífið

Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Óttar og Rafnhildur eiga von á stúlku í desember.
Óttar og Rafnhildur eiga von á stúlku í desember.

Óttar Kolbeinsson Proppé, verkefnastjóri hjá Almannarómi og fyrrverandi fréttamaður, og Rafnhildur Rósa Atladóttir, kennari í Hagaskóla, eiga von á sínu fyrsta barni saman.

Parið greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum fyrr í dag. Þar birtu þau bæði mynd af sér saman og sónarmynd af ófæddu barninu og skrifuðu við hana: „Lítil stelpa í desember.“

Óttar Kolbeinsson Proppé er íslenskufræðingur sem starfaði í fjölmiðlum um árabil, fyrst hjá Fréttablaðinu og síðan sem fréttamaður á Stöð 2. Þaðan fór hann yfir í menningar- og viðskiptaráðuneyti Lilju Daggar Alfreðsdóttur og hefur verið hjá máltæknimiðstöðinni Almannarómi síðan í árslok 2024.

Rafnhildur Rósa Atladóttir er bókmenntafræðingur sem hefur starfað sem kennari í Hagaskóla síðustu ár. Rafnhildur kemur úr mikilli menningarfjölskyldu, dóttir leikarans Atla Rafns Sigurðssonar og Brynhildar Guðjónsdóttur, leikkonu, leikstjóra og leikskálds.

Ástin og lífið Barnalán Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.