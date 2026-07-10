Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. júlí 2026 10:41 Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, tókust í hendur við upphaf fundarins í Ankara. Samborgarar Erodgan hafa síðan fylgt Kristrúnu í hrönnum á gramminu. EPA Kristrún Frostadóttir vakti greinilega athygli heimamanna á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi í vikunni. Fylgjendafjöldi hennar á Instagram hefur fimmfaldast og farið úr 20 þúsundum í rúm 107 þúsund á fjórum dögum. Nýju fylgjendurnir virðast flestir vera Tyrkir og hafa færslur Kristrúnar fyllst af tyrkneskum ummælum. Árlegur leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins stóð yfir frá þriðjudegi til miðvikudag en í forgrunni voru aukin framlög bandalagsríkja til varnarmála, jafnari skipting byrða og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu. Donald Trump Bandaríkjaforseti fór mikinn á fundinum og lýsti því til að mynda yfir að vopnahléi við Íran væri lokið og ítrekaði áhuga sinn á Grænlandi. Þá vakti athygli að Bandaríkjaforseti tók aðeins í hönd Kristrúnar að lokinni hópmyndatöku áður en hann gekk út. „Það er hlýtt á milli okkar Bandaríkjaforseta. Ég hef auðvitað hitt hann í nokkur skipti og hann er mjög meðvitaður um stöðu Íslands,“ sagði Kristrún um samband sitt við Trump og sagðist einnig hafa rætt við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Forsætisráðherrann íslenski vakti ekki bara lukku hjá Trump heldur virðast Tyrkir búnir að taka ástfóstri við Kristrúnu. Fylgjendafjöldi Kristrúnar var á þriðjudaginn um 20 þúsund en þegar þessi frétt er skrifuð er hann kominn upp í 107 þúsund og meginþorrinn tyrkneskir aðgangar. Þegar rennt er í gegnum nýjustu færslur blasa við tyrkneskir gullhamrar í tugatali. View this post on Instagram A post shared by Kristrún Frostadóttir (@kristrunfrosta) „Allt Tyrkland er að tala um hógværð þína og glæsileika... Þú ert alls staðar á öllum samfélagsmiðlum. Við hlökkum til að bjóða þig aftur velkomna til Tyrklands,“ skrifar Ali Yılmaz Ergüleç við nýjustu færslu forsætisráðherrans og uppsker þúsundir læka. Önnur ummæli eru í svipuðum dúr og má finna á færslum lengra aftur í tímann. Sömuleiðis virðast tyrknesku fylgjendurnir byrjaðir að fara niður fylgjendalista Kristrúnar til að fylgja þar öðrum Íslendingum. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Tyrkir fá Íslending á heilann. Segja má að dálæti þeirra á Kristrúnu sé akkúrat andstæðan við það sem Benedikt Grétarsson íþróttafréttamaður lenti í árið 2019. Einhver óprúttinn aðili hafði þá otað uppþvottabursta að Emre Belozoglu knattspyrnumanni fyrir knattspyrnuleik Íslands og Tyrklands 11. júní 2019. Tyrkir töldu Benedikt vera manninn með burstann og fylltust samfélagsmiðlar hans af hatursfullum ummælum í töluverðan tíma eftir atvikið. NATO Samfélagsmiðlar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tyrkland Mest lesið Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Björk og Yara nýtt par Lífið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Fleiri fréttir Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Sjá meira