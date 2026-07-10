Lífið

Fylgjendafjöldi Krist­rúnar fimm­faldast

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, tókust í hendur við upphaf fundarins í Ankara. Samborgarar Erodgan hafa síðan fylgt Kristrúnu í hrönnum á gramminu.
Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, tókust í hendur við upphaf fundarins í Ankara. Samborgarar Erodgan hafa síðan fylgt Kristrúnu í hrönnum á gramminu. EPA

Kristrún Frostadóttir vakti greinilega athygli heimamanna á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi í vikunni. Fylgjendafjöldi hennar á Instagram hefur fimmfaldast og farið úr 20 þúsundum í rúm 107 þúsund á fjórum dögum. Nýju fylgjendurnir virðast flestir vera Tyrkir og hafa færslur Kristrúnar fyllst af tyrkneskum ummælum.

Árlegur leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins stóð yfir frá þriðjudegi til miðvikudag en í forgrunni voru aukin framlög bandalagsríkja til varnarmála, jafnari skipting byrða og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu.

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór mikinn á fundinum og lýsti því til að mynda yfir að vopnahléi við Íran væri lokið og ítrekaði áhuga sinn á Grænlandi. Þá vakti athygli að Bandaríkjaforseti tók aðeins í hönd Kristrúnar að lokinni hópmyndatöku áður en hann gekk út.

„Það er hlýtt á milli okkar Bandaríkjaforseta. Ég hef auðvitað hitt hann í nokkur skipti og hann er mjög meðvitaður um stöðu Íslands,“ sagði Kristrún um samband sitt við Trump og sagðist einnig hafa rætt við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna.

Forsætisráðherrann íslenski vakti ekki bara lukku hjá Trump heldur virðast Tyrkir búnir að taka ástfóstri við Kristrúnu. Fylgjendafjöldi Kristrúnar var á þriðjudaginn um 20 þúsund en þegar þessi frétt er skrifuð er hann kominn upp í 107 þúsund og meginþorrinn tyrkneskir aðgangar. Þegar rennt er í gegnum nýjustu færslur blasa við tyrkneskir gullhamrar í tugatali.

„Allt Tyrkland er að tala um hógværð þína og glæsileika... Þú ert alls staðar á öllum samfélagsmiðlum. Við hlökkum til að bjóða þig aftur velkomna til Tyrklands,“ skrifar Ali Yılmaz Ergüleç við nýjustu færslu forsætisráðherrans og uppsker þúsundir læka.

Önnur ummæli eru í svipuðum dúr og má finna á færslum lengra aftur í tímann. Sömuleiðis virðast tyrknesku fylgjendurnir byrjaðir að fara niður fylgjendalista Kristrúnar til að fylgja þar öðrum Íslendingum.

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Tyrkir fá Íslending á heilann. Segja má að dálæti þeirra á Kristrúnu sé akkúrat andstæðan við það sem Benedikt Grétarsson íþróttafréttamaður lenti í árið 2019.

Einhver óprúttinn aðili hafði þá otað uppþvottabursta að Emre Belozoglu knattspyrnumanni fyrir knattspyrnuleik Íslands og Tyrklands 11. júní 2019. Tyrkir töldu Benedikt vera manninn með burstann og fylltust samfélagsmiðlar hans af hatursfullum ummælum í töluverðan tíma eftir atvikið. 

NATO Samfélagsmiðlar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tyrkland


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