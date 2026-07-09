Innlent

Öll málning þrifin af kirkju­tröppunum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum.
Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum. Vísir/Sigurjón

Búið er að hreinsa tröppurnar við Grafarvogskirkju en málað var yfir regnbogafána sem prýddi tröppurnar í gærnótt með íslensku fánalitunum.

Kirkjan segist ekki hafa staðið að gjörningnum. Í myndefni sem lögregla hefur skoðað sjáist tveir menn vinna skemmdarverkin í skjóli nætur. Lögregla rannsakar nú málið sem hatursglæp. 

Háþrýstidæla var notuð við þrif á stéttinni framan við kirkjuna.Vísir/Sigurjón

Grafarvogskirkja hefur sagst ætla að standa fyrir því að regnbogafáninn verði málaður aftur við kirkjuna á næstu dögum. 

Vísir/Sigurjón

„Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það,“ segir í Facebook-færslu kirkjunnar.

Arna Ýrr sóknarprestur í Grafarvogskirkju segir Þjóðkirkjuna halda fánalögum í heiðri og að íslenska fánanum sé flaggað daglega við Grafarvogskirkju, sem og aðrar kirkjur.Vísir/Sigurjón

Lögreglu hafi borist einhverjar ábendingar um málið en verið sé að vinna úr þeim. Enginn hafi verið yfirheyrður að svo stöddu að sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Á upptöku úr eftirlitsmyndavélum sjáist tveir menn við verknaðinn en hún getur ekki fullyrt hvort fleiri hafi komið að skemmdarverkinu. 

Íslensku fánalitnirnir voru málaðir yfir regnbogafánann á tröppum við Grafarvogskirkju. „Ég verð að segja að sem biskup að þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska,“ segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrrverandi sóknarprestur í Grafarvogskirkju.Vísir/Vilhelm

Atvikið hefur vakið þónokkra umræðu en Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra blandaði sér í umræðuna og sagði: 

„Það er sorglegt að horfa upp á (og hlusta á) fólk sem virðist vilja fela fánanum nýtt og ógeðfellt hlutverk. Gera hann að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekinna hópa í samfélaginu. Við munum ekki leyfa því að gerast. Við ætlum ekki að vakna upp við þá martröð einn daginn að popúlistar og rasistar hafi náð að endurskilgreina hlutverk íslenska fánans og hvað það þýðir að flagga honum,“ í færslu á Facebook-síðu sinni. 

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