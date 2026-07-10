Krummafótur um helgina

Sviðslistahátíðin Krummafótur fer fram í fyrsta sinn á Akureyri um helgina. Um er að ræða grasrótarhátíð og fer opnunarhátíðin fram heima hjá stofnanda hátíðarinnar.
Verkin verða sýnd víðs vegar um Akureyri en boðið er upp á leiklestur, pylsupartÍ, töfrasýningu, gjörninga og fleira. Þorbjörg Þóroddsdóttir, stofnandi hátíðarinnar, segir markmiðið að koma á fót sviðslistargrasrót á Norðurlandi.
„Búa til einhvern vettvang fyrir unga listamenn að vera að sýna á heimaslóðum,“ segir Þorbjörg.
Þannig þetta eru aðallega ungir listamenn sem eru með sýningar um helgina?
„Já, að mestu. Það eru sumir eldri en þetta er aðallega fólk í námi eða nýbúið með nám,“ segir Þorbjörg. „Það hefur verið mikil grasrótartónlistarsena, Akureyringar eru sterkir þar. Svo hefur Menntaskólinn á Akureyri verið með sviðslistabraut síðustu sex ár þannig að við höfum útskrifað fullt af ungu sviðslistafólki sem hefur í rauninni engan vettvang til að halda áfram nema fara til Reykjavíkur. Svo er fullt af fólki frá Akureyri sem vinnur við sviðslistir en finnur engan stað heima.“
Þorbjörg segir Akureyringa spennta fyrir Krummafæti.
„Fólk virðist vera mjög ánægt með þetta framtak. Við Stormur Thoroddssen sem er með mér að skipuleggja þetta erum bæði af sviðslistabrautinni í menntaskólanum. Það eru allir sem maður hittir á mjög ánægðir með þetta og spenntir fyrir þessu,“ segir Þorbjörg.