Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júlí 2026 14:50 Trump tók í höndina á Kristrúnu eftir myndatökuna áður en hann gekk af sviðinu. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins fór fram í Ankara í Tyrklandi í gær og í morgun en Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur farið mikinn þar. Athygli vakti að eftir myndatöku með leiðtogum bandalagsins sneri Trump sér við og tók í spaðann á Kristrúnu Frostadóttur en engum öðrum. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í gær en í forgrunni fundarins voru aukin framlög bandalagsríkja til varnarmála, jafnari skipting byrða og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu. Fulltrúar Íslands á fundinum voru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Sjá einnig: Trump fer hamförum í Ankara Mest hefur þó farið fyrir Donald Trump sem hefur verið sérstaklega yfirlýsingaglaður. Á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, í morgun sagði hann viðræður Bandaríkjanna við Íran komnar á endastöð og sagðist afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki þess og lofaði á sama tíma Kina og Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands. Við upphaf fundarins í gær ítrekaði hann að Grænland ætti að tilheyra Bandaríkjunum, sagði Danmörku ekki verja nægilegum fjármunum í að hjálpa Grænlandi og landið væri mikilvægt Bandaríkjunum. Kristrún sagði ummæli Trump ekki þurfa að koma á óvar og sagðist vongóð um að farsæl lausn náist þar sem formlegur vinnuhópur bandarískra, danskra og grænlenskra stjórnvalda sé starfandi. Íslensk stjórnvöld væru skýr í sinni afstöðu þegar kæmi að málinu, Grænland tilheyrði Grænlendingum og þeir vildu ekki vera hluti af Bandaríkjunum. Á myndbandi frá fundinum mátti síðan sjá þegar leiðtogarnir stilltu sér allir upp fyrir myndatöku. Að henni lokinni sneri Trump sér við, leit í kringum sig, tók í höndina á Kristrúnu og gekk svo út. NATO Donald Trump Bandaríkin Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Grænland Danmörk Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Innlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent Fleiri fréttir Rannsaka málið sem hatursglæp Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Eldsvoði á Siglufirði nam þriðjungi bættra tjóna Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu NATO, raforkukostnaður og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Sjá meira