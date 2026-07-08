Innlent

Sneri sér við, greip í spaðann á Krist­rúnu og gekk út

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Trump tók í höndina á Kristrúnu eftir myndatökuna áður en hann gekk af sviðinu.
Trump tók í höndina á Kristrúnu eftir myndatökuna áður en hann gekk af sviðinu.

Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins fór fram í Ankara í Tyrklandi í gær og í morgun en Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur farið mikinn þar. Athygli vakti að eftir myndatöku með leiðtogum bandalagsins sneri Trump sér við og tók í spaðann á Kristrúnu Frostadóttur en engum öðrum.

Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í gær en í forgrunni fundarins voru aukin framlög bandalagsríkja til varnarmála, jafnari skipting byrða og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu. Fulltrúar Íslands á fundinum voru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.

Sjá einnig: Trump fer hamförum í Ankara

Mest hefur þó farið fyrir Donald Trump sem hefur verið sérstaklega yfirlýsingaglaður. Á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, í morgun sagði hann viðræður Bandaríkjanna við Íran komnar á endastöð og sagðist afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki þess og lofaði á sama tíma Kina og Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands.

Við upphaf fundarins í gær ítrekaði hann að Grænland ætti að tilheyra Bandaríkjunum, sagði Danmörku ekki verja nægilegum fjármunum í að hjálpa Grænlandi og landið væri mikilvægt Bandaríkjunum.

Kristrún sagði ummæli Trump ekki þurfa að koma á óvar og sagðist vongóð um að farsæl lausn náist þar sem formlegur vinnuhópur bandarískra, danskra og grænlenskra stjórnvalda sé starfandi. Íslensk stjórnvöld væru skýr í sinni afstöðu þegar kæmi að málinu, Grænland tilheyrði Grænlendingum og þeir vildu ekki vera hluti af Bandaríkjunum. 

Á myndbandi frá fundinum mátti síðan sjá þegar leiðtogarnir stilltu sér allir upp fyrir myndatöku. Að henni lokinni sneri Trump sér við, leit í kringum sig, tók í höndina á Kristrúnu og gekk svo út.

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